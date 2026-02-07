Arbeloa entra en el caso Negreira: "Nadie entiende que el escándalo más grave de la historia del fútbol español siga sin resolverse"

Hasta ahora, Álvaro Arbeloa no se había pronunciado sobre el caso Negreira. Principalmente, porque nadie le había preguntado al respecto en sus tres primeras semanas al frente del banquillo del Real Madrid. Sin embargo, la declaración judicial de Joan Gaspart de este viernes devolvió el caso al primer plano y el entrenador demostró que tenía la respuesta más que preparada.

"Nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave de la historia del fútbol español siga sin resolverse", ha manifestado este sábado Arbeloa, sin añadir nada más. No hacía falta. Como buen soldado que siempre ha demostrado ser, también ahora como inquilino del banquillo blanco, se sumó al discurso oficial que emana del palco del Bernabéu desde que la renuncia del Barça a la Superliga, formalizada justamente este sábado, provocó que salieran los tanques contra el club azulgrana.

Acaso se quedó corto, pues Florentino Pérez ya ha tachado el caso de "el más grave de la historia del fútbol" y su entrenador lo acotó al "fútbol español". Un matiz que no cambia la postura institucional sobre un caso Negreira que llena casi tantas horas de la programación de Real Madrid TV como las repeticiones de las Champions conquistadas por la entidad.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa durante el entrenamiento previo a su partido de La Liga contra el Valencia en la Ciudad del Real Madrid en Valdebebas, este sábado. / SERGIO PÉREZ / EFE

A Mestalla con muchas bajas

Arbeloa se subió públicamente a ese carro de su presidente durante la rueda de prensa previa a la visita blanca a Mestalla, este domingo a las 21.00 horas. Un partido con el que no podrá contar con los lesionados Bellingham y Rodrygo ni con el sancionado Vinícius, que curiosamente vio la quinta tarjeta del curso justo antes de visitar el que quizá sea el estadio más hostil con él.

Sin todos ellos, se abre espacio para jugadores como Gonzalo, Brahim y para el regreso de Carreras al lateral. Su suplencia en favor de Camavinga en el último partido contra el Rayo ha generado mucho ruido esta semana. Cuando a Arbeloa le preguntaron si desde el club le han comunicado malestar por decisiones técnicas tomadas en ese último partido, fue tan escueto como es humanamente posible: "No".

Noticias relacionadas

También generó controversia la decisión de conceder dos días libres a la plantilla tras ese partido, salvado por un gol de penalti de Mbappé en el minuto 100. Arbeloa defendió que, desde que había llegado al banquillo, los jugadores solo habían gozado de dos días libres y apeló a los conocimientos Antonio Pintus, el preparador físico que entusiasma a Florentino, para explicar el descanso del lunes y el martes. "No tengo que descubrir a Pintus y lo importante que es", dijo el técnico, siempre mimetizado con la línea oficial que marca el club.