Natación | ¡Récords de Europa en la Piscina Olímpica de Castelló!

El XXXI Campeonato de España Open de Invierno Masters llega este domingo a su fin en Castelló, después de cuatro intensos días. Cerca de 1.800 nadadores están compitiendo en la Piscina Olímpica, ofreciendo un gran espectáculo, para deleite de los miles de espectadores que les acompañan en lo que supone la quinta vez que el certamen visita la capital de la Plana.

Así, se han superado el medio centenar de récords de España y, lo que es más relevante, un par de nuevas plusmarcas continentales.

Protagonistas con mayúsculas

Mari Carmen Navarro (Real Canoe Natación Club), nadando el jueves en dos pruebas distintas por debajo del récord de Europa, evidenció que se supera cada día en la piscina, como firmó también el viernes, batiendo el tope continental del hectómetro mariposa con 1.15.02 en la edad de jubilación (+65 años).

La barcelonesa Mireia García (Mediterrani, +45) rubricó el otro récord europeo del evento con 1:03.99 (100 mariposa), récord de España también, así como otra plusmarca nacional en 100 estilos.

Hay que recordar que el certamen cuenta con la presencia de hasta 11 olímpicos, entre ellos Kiko Hervás, Erika Villaécija...

Toni Losas

Este domingo, el cierre

Este domingo, la competición se desarrolla de 8.30 a 15.30 horas.

Para más información, pincha aquí.