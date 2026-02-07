Sara Sorribes, ¡campeona de dobles por séptima vez en el circuito WTA!

Sara Sorribes Tormo (29 años, España) y Kamilla Rakhimova (24 años rusa nacionalizada recientemente por Uzbekistán) han ganado la competición de dobles del Transylvania Open, también llamado Winners Open (WTA 250), que se ha disputado en la localidad rumana de Cluj-Napoca, ante las chinas Xinyu Wang (24 años) y Saisai Zheng (32 años), por 7-6(7) y 6-3.

En la semifinal, la pareja china había logrado derrotar a las rumanas Jaqueline Cristian y Gabriela Ruse en el set decisivo, mientras que la pareja uzbeko-española había ganado el duelo con una gran lucha ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah y la eslovena Veronika Erjavec.

El primer set

El primer set fue sumamente equilibrado y duró 64 minutos. Ambas parejas se enfrentaron hasta el 2-2, cuando Wang y Zheng lograron el quiebre y se pusieron 4-2 arriba. Rakhimova y Sorribes remontaron, ganando tres juegos consecutivos, pero no pudieron cerrar el set.

El marcador se puso 6-6 y se desempató, con el mismo escenario. Finalmente, las chinas consiguieron el primer punto de set del partido. Sus oponentes superaron la complicada situación, pero desperdiciaron un punto de set.Finalmente, Rakhimova y Sorribes Tormo cerraron el set: 7-6 (7).

La primera parte del segundo set fue dominada por Wang y Zheng, quienes rompieron el servicio y se pusieron 3-0 arriba. La dupla uzbeko-española volvió a demostrar su combatividad y revirtió el marcador, logrando una increíble racha de seis juegos consecutivos que les dio la victoria por 7-6 (7) y 6-3 en este segundo parcial, tras una hora y 47 minutos.

Las declaraciones de Sara

"Hola a todas, ¡estoy muy contenta de estar aquí! Es increíble, así que gracias por venir. Quiero felicitar a mis oponentes. Xinyu, Saisai, siempre me tienen respeto, ¡felicitaciones por todo lo que hacen! Felicidades a las organizadoras, creo que es el mejor WTA 250 del mundo, espero que sigan así muchos, muchos años . Gracias, Kamilla, por jugar conmigo: espero que juguemos juntas muchas más veces, sobre todo porque me importan mucho", manifestó la valldeuxense.

Balance

Es el séptimo torneo de dobles de rango WTA que gana Sorribes, después de los logrados en 2019 en Rabat (con Martínez Sánchez), 2022 en Estambul (con Bouzkova), dos en 2023 (Pekín de nuevo con Bouzkova y Cleveland con Blinkova) y los dos últimos con Cristina Bucsa, con quien fue medallista en los Juegos 2024, al imponerse en 2024 en Madrid y en 2025 en Bogotá.

Después de vencer en Colombia, se tomó un descanso de las pistas. Siete meses después de anunciar una pausa indefinida en su carrera tenística, por problemas mentales y físicos, Sara Sorribes regresaba al circuito disputando el torneo WTA 125 de Colina (115.000 dólares), en Chile. La castellonense firmaba su vuelta con una segunda ronda en individuales y el triunfo en la prueba de dobles junto a la argentina María Lourdes Carlé, en noviembre del 2025.

Gabriel Utiel

La curiosidad

Antes del inicio del partido, Rakhimova hizo un gesto especial, ofreciendo un regalo a un espectador en las gradas.

"Damas y caballeros, una de las jugadoras de esta final ha decidido hacerles un regalo a uno de ustedes: debajo de una silla hay una bolsa como esta con un par de zapatos de Kamilla Rakhimova ", dijo el locutor del torneo al micrófono.

Después de unos segundos, una mujer en el centro de la pista encontró una bolsa negra debajo de su asiento que contenía un par de zapatos con el autógrafo de Rakhimova, junto a un breve mensaje suyo.