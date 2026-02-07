La Scott Mediterranean Epic afronta su etapa final con las clasificaciones generales muy abiertas

La Scott Mediterranean Epic regresó este sábado a Orpesa para disputar su tercera etapa, la más larga de esta edición, con 82 kilómetros y 1.415 metros de desnivel positivo.

La espectacular playa de la Concha fue el escenario de salida de una jornada llamada a marcar el devenir de la competición y planteada como una auténtica prueba de fuego para los dos líderes de la general tras dos jornadas, los españoles David Valero en la categoría masculina y Natalia Fischer en la femenina.

Una vez más, las condiciones meteorológicas acompañaron, con sol, temperaturas agradables y un terreno limpio, sin barro ni polvo, que permitía disfrutar al máximo del característico contraste entre mar y montaña del entorno de Orpesa.

El esperado duelo

Entre las mujeres se esperaba una carrera conservadora por parte de Fischer... y así fue. La corredora del Extremadura Ecopilas, después de la ventaja lograda en la jornada previa, podía permitirse gestionar esfuerzos y vigilar de cerca a sus rivales. Sin embargo, el mountain bike (MTB) no admite distracciones y la malagueña lo comprobó en primera persona al irse al suelo en un rápido tramo de asfalto, como consecuencia de tocar la rueda de otra corredora. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias graves y pudo reincorporarse poco después al grupo delantero, aunque sirvió como recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio en una carrera por etapas como esta.

La biker neerlandesa Rosa van Doorn asumió la iniciativa desde la primera subida de consideración del día, con Fischer siempre a su rueda. Así, ambas rodaron juntas durante buena parte de la etapa, con la corredora del Buff-BH poniendo a prueba de forma constante a la líder de la general, que respondió con solvencia a todos los cambios de ritmo.

La victoria de etapa se decidió en un esprint en el que Van Doorn fue claramente superior. Aunque no logró recortar diferencias en la general, el triunfo le permitió recuperar la segunda plaza provisional después de una jornada complicada para la estadounidense Hannah Otto, quien, a pesar de finalizar tercera, cedió tiempo y cayó también a la tercera posición de la general a falta de una etapa.

Alleman repite triunfo parcial

La prueba masculina arrancó a un ritmo altísimo desde el mismo banderazo de salida en la playa de la Concha. El trazado, con una exigente combinación de senderos técnicos y largas pistas rápidas, convirtió en un privilegio el simple hecho de mantenerse en el grupo delantero.

El pelotón inicial fue perdiendo efectivos con el paso de los kilómetros y la primera gran noticia del día llegó con el abandono del checo Martin Stosek. El corredor del Buff-BH, que había subido al podio en la etapa anterior de Castelló, sufrió una caída en una zona rápida que le obligó a decir adiós a la carrera, dejando a su compañero Wout Alleman como único referente del equipo en la lucha directa con Valero.

Precisamente, el granadino y el belga fueron los grandes protagonistas del sábado, con una espectacular sucesión de ataques y respuestas que fue seleccionando el grupo principal.

No obstante, la vigilancia mutua en el tramo final permitió que algunos corredores regresaran a cabeza, configurando un grupo de siete bikers para disputarse la victoria, entre ellos los tres integrantes del conjunto Cannondale Factory Racing.

Valero probó fortuna con un ataque lejano al que solo pudo responder Alleman. Éste guardó fuerzas para contraatacar justo antes de la recta final, lanzando un esprint que le dio su segunda victoria de etapa en la carrera (ya había conseguido el triunfo parcial del viernes), además en el día de su cumpleaños.

Puntualizar que, en los últimos metros, el noruego Osten Brovold remontó hasta la segunda posición, con el británico Charlie Aldridge completando el podio de la tercera etapa en Orpesa.

En un pañuelo

En la general masculina, Valero se mantiene sólido al frente. Eso sí, con una ventaja inferior al minuto sobre Alleman: una diferencia que, por lo tanto, deja todo abierto de cara a la última jornada.