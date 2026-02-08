Natación | La clasificación del Campeonato de España Open de Invierno Masters de Castelló, los récords de Europa...

La Piscina Olímpica de Castelló puso un brillante epílogo a la 31ª edición del Campeonato de España Open de Invierno Masters.

Durante cuatro días, cerca de 1.800 nadadores (muy cerca del tope, establecido la pasada edición en Oviedo) han competido a un altísimo nivel, en un certamen que ha atraído a alrededor de 5.000 personas a la capital de la Plana. El ambiente que ha vivido la instalación municipal ha sido extraordinario, del jueves a este domingo 8 de febrero del 2026.

En lo estrictamente deportivo, la victoria correspondió al CD Jerez Natación Máster, que ha sumado la friolera de 4.829 puntos. A continuación, con 2.785, el Tenerife Masters, y una tercera plaza reservada al Tenis Chamartín con 2.537,5. Otro dato muy destacable: 179 clubs han conseguido puntuar en la cita de Castelló.

Los provinciales

Entre ellos aparecen, dentro de los 100 primeros:

Fanatic Swim Castellón (11º, con 1.242 puntos)

El anfitrión Castalia-Castellón Costa Azahar (15º, 998)

Nados Castellón (20º, 696,5)

Club Natació Vila-real (40º, 382)

Vila-Swim Fondistas (54º, 278)

Club Natació Benicarló (82º, 146)

Las marcas más sobresalientes

El campeonato ha dejado hasta nueve récords de Europa.

En categoría masculina, Fernando Alaez lo logró en los 200 metros mariposa (+50 años).

Y en la femenina, Mari Carmen Navarro (+65) en los 200 libre, así como en los 50 mariposa (lo batió en dos ocasiones) y en 100 mariposa, como en los 200 estilos.

Además, Mireia García (+45) en 100 mariposa también, así como en 400 estilos. Igualmente, María Ramona Guillén (+65) en 400 estilos.

En cuanto a los récords nacionales, la cifra de nuevas marcas se dispara por encima de los 80 (todos estos datos, según aparecen registrados en la web de la Real Federación Española de Natación).

Por ello, la cita, que por quinta vez tenía lugar en Castelló, confirma que este deporte no entiende de edades, de ahí las cifras.