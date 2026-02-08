Atletismo | El inolvidable fin de semana del Facsa Playas de Castellón

El Facsa Playas de Castellón revalidó este domingo, en Albufeira (Portugal), el título de campeón de Europa de clubs en la categoría absoluta masculina, un logro que se unió al triunfo de los chicos en la sub-20; mientras que otros dos clubs españoles, Vicky Foods y Bilbao Atletismo Santutxu, lograron sendos bronces a nivel absoluto.

De nuevo Kwizera

El equipo de Castellón sigue sin bajarse del podio en los últimos cuatro años. Esta vez lo hizo con el liderazgo de Rodrigue Kwizera, que ganó por tercera vez (2023, 2025 y 2026) la carrera con un crono de 27:19; de Thierry Ndikumwenayo, plusmarquista español de 10.000 y 5.000 metros en ruta, que fue quinto con 27:45; y de Miguel Ángel Martínez Chazarra, que repitió el séptimo puesto en el mismo circuito luso. Completó el equipo David de la Fuente, debutante en esta competición, que fue 22º.

Al podio, por equipos, también se subió el Atletica Casone de Italia y el Vicky Foods español, impulsado por Abdessamad Oukhelfen, sexto; Abderrahmane Aferdi, noveno; y Javi Guerra, 11º. Vicente Villa, 21º, completó el equipo.

Título europeo del CA Playas de Castellón. / Mediterráneo

Sin representación en mujeres

En la categoría absoluta femenina, el triunfo fue para el Braga portugués, seguido del Fenerbahce turco y del Bilbao Atletismo Santutxu, que rindió a un gran nivel con Carla Pereira (sexta), Laura Montero (séptima), Idaira Suárez (octava) y Carolina Campos (novena).

Aquí, la baja de Likina Amebaw impidió que el Facsa Playas de Castellón presentara alineación.

En la categoría sub20 también hubo buenas noticias para la delegación española. El equipo masculino del Playas de Castellón, liderado por Guillem Sans, segundo, y Samuel Matamoros, Alejandro de la Viuda y Martí Torregrosa, se llevó el oro por delante de Sporting CP, plata, y Sport Project, bronce. El Vicky Foods fue séptimo.

Más resultados

En la femenina sub-20, que se adjudicó el Fenerbahce, el Facsa Playas de Castellón fue cuarto; el Diputación de Valencia, séptimo; y el Atlética Lucense, 11º.

A nivel individual la carrera la ganó Sandra Fernández, del equipo gallego; y la playera Mara Rolli quedó segunda.

La jornada se cerró con la carrera del relevo mixto, que se saldó con el podio formado por el Benfica y el Sporting de Lisboa, ambos de Portugal como oro y plata; y el DMA francés con el bronce.

El Facsa Playas de Castellón fue sexto y Universidad León Sprint, octavo.

La castellonense Laura Alegre, oro en salto de altura en Sabadell. / REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

El otro frente

El Facsa Playas de Castellón también tuvo una exitosa actuación en el Campeonato de España Sub-23 Short Track, celebrado, tanto el sábado como el domingo, en la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya-Carme Valero. Allí, en Sabadell, conquistó cuatro títulos nacionales y logró 11 medallas en total, con tres platas y cuatro bronces.

Naiara Pérez (pértiga) inauguró anteayer el medallero del Facsa Playas de Castellón (oro en pértiga); con Aitana Moscardó (pentatlón) y Ariadna Montalbán (60 metros) subiendo al tercer escalón del podio.

La sesión dominical fue más prolífica, sumando tres nuevos entorchados nacionales: Laura Alegre (salto de altura), Juan Carlos Castillo (200 metros) y Lerato Pagès (60 metros vallas). Además, Sergio Rodríguez fue subcampeón en el triple salto, al igual que Carla Jiménez en el 1.500 e Iker Moreno en los 400 metros. Los otros dos metales restantes en Sabadell fueron de Eduardo Figueroa (heptatlón) y Elsa Badal (60 metros vallas).

A destacar el importante protagonismo provincial: Naiara Pérez, Ariadna Montalbán, Laura Alegre, Iker Moreno y Elsa Badal de Castellón.