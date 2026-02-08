Resumen juvenil | El juvenil del Castellón logra una sonada victoria ante el Jove Español (7-0)
Triunfo del Villarreal ante el Pinatar; y derrota del Roda al verse remontado en Elche
El CD Castellón de Luis Cubero sumó una gran goleada frente al Jove Español en las instalaciones de Gaetà Huguet (7-0). Un encuentro que quedó resuelto en la primera parte con el 3-0 que reflejaba el marcador. Uno de los protagonistas del partido fue el delantero valenciano Javi Guerra, autor de tres goles de su equipo.
En la primera parte anotaron Desire Imadiyi y por partida doble el citado Javi Guerra. Tras el descanso lo hicieron estos dos futbolistas, más dos de Saúl Santos. Se produjo el estreno del joven guardameta vila-realense Rubén Marín, que cumplió con creces y mantuvo su portería a cero.
El Roda se vio remontado por el Elche en la recta final del partido (4-2). Walid El Miri adelantó a los ilicitanos y Juanma Borrero y Raúl García consiguieron darle la vuelta al marcador, pero el equipo verdiblanco apretó mucho tras el descanso y dos goles de Pablo Reyes y uno de Álvaro Ivorra dejaron el 4-2 final.
