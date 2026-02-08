Resumen juvenil | El juvenil del Castellón logra una sonada victoria ante el Jove Español (7-0)

El CD Castellón de Luis Cubero sumó una gran goleada frente al Jove Español en las instalaciones de Gaetà Huguet (7-0). Un encuentro que quedó resuelto en la primera parte con el 3-0 que reflejaba el marcador. Uno de los protagonistas del partido fue el delantero valenciano Javi Guerra, autor de tres goles de su equipo.

Buenos minutos los que disputó el joven mediocentro Joan Gómez. / Juan Francisco Roca

En la primera parte anotaron Desire Imadiyi y por partida doble el citado Javi Guerra. Tras el descanso lo hicieron estos dos futbolistas, más dos de Saúl Santos. Se produjo el estreno del joven guardameta vila-realense Rubén Marín, que cumplió con creces y mantuvo su portería a cero.

El extremo Lee Jaehyeon estuvo muy activo y rozó el gol en un par de ocasiones. / Juan Francisco Roca

El Roda se vio remontado por el Elche en la recta final del partido (4-2). Walid El Miri adelantó a los ilicitanos y Juanma Borrero y Raúl García consiguieron darle la vuelta al marcador, pero el equipo verdiblanco apretó mucho tras el descanso y dos goles de Pablo Reyes y uno de Álvaro Ivorra dejaron el 4-2 final.