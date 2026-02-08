Resumen Lliga Comunitat | Burriana y Onda ganan en una jornada con muy poco goles marcados
El L'Alcora, Almazora y Alqueries sumaron un punto este fin de semana
En una jornada de pocos goles para los equipos castellonenses, también escasearon los triunfos para los provinciales. Sólo ganaron el Burriana y el Onda. Los celestes lo hicieron por la mínima al Nou Jove (1-0), gracias a un solitario gol que anotó Martí Prera en el minuto 24. Antes, el goleador local Juan López desaprovechó un penalti, que lanzó fuera, en el minuto 8.
El Onda, aunque sufriendo y con suspense, arrancó los tres puntos de su visita al campo del Requena (0-1). El único tanto del partido lo firmó el delantero Carlos Soriano en el minuto 27. Tras dos derrotas, llega la victoria para los de la Plana Baixa.
Resultado gafas
Dos partidos finalizaron tal y como comenzaron: con el 0-0. Uno de ellos fue en El Saltador donde l’Alcora no fue capaz de ganar a un serio Alqueries. Reparto de puntos. Tampoco pasó del 0-0 el Almazora de Julio Martín, que arañó un buen punto en su visita al campo del Tavernes de la Valldigna.
