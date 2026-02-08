Resumen Tercera Federación | El juvenil Álvaro Alcaide firma el merecido triunfo del Villarreal C (3-2)

Un gol del juvenil burrianense Álvaro Alcaide en el minuto 81, tras una buena acción de Traoré, le permitió al Villarreal C sumar tres puntos de oro frente a un Alzira que por dos veces neutralizó la ventaja amarilla, pero a la tercera y ese 3-2 no se movió más. El equipo de David Cifuentes alcanza la tercera victoria consecutiva.

Nico Sánchez intenta sortear al lateral visitante Abraham Peleteiro, en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Los vila-realenses llevaron la voz cantante y no inauguraron el marcador hasta el minuto 23 cuando una recuperación de Daniel Rodríguez le habilitó un buen balón a Kevin Henry que con un buen derechazo envió el balón al fondo de las mallas. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Nada más comenzar la segunda parte un derribo cometido por Unai acabó en penalti y el castellonense Christian García transformó en el 1-1. Se levantó el filial y cobró el 2-1 con un trallazo de Iker Adelantado desde la frontal del área, en el minuto 61. La alegría duró poco. Un centro de Freire Flórez acabó con otro remate de Christian al fondo de la red.

El delantero Iker Adelantado marcó el 2-1 de un gran chut desde la frontal del área. / Juan Francisco Roca

El 3-2 final llegó en el minuto 81 cuando el centrocampista juvenil Álvaro Alcaide, debutante, remató a la red un balón desde la banda izquierda tras brillante acción de Traoré.

Derrota de los valleros

Un gol de Gorxa en el minuto 66 hizo claudicar al Vall de Uxó frente al potente La Nucía en el Camilo Cano (1-0). Un encuentro igualado entre dos equipos intensos que lo intentaron de todas las formas posible, pero sólo se vio un gol y fue para la escuadra alicantina que acaricia las plazas que dan derecho para luchar por las plazas de ascenso a Segunda Federación.

El extremo vallero Santi Pérez disputa un balón con un jugador de La Nucía. / UD Vall de Uxó

La Nucía avisó en el primer minuto de partido con un tiro de Gorxa que salió desviado. Los valleros de José Manuel Descalzo aguantaron bien el acoso local, e incluso llegaron a pisar el área local con asiduidad, aunque sin claridad en los metros finales. Con el 0-0 se llegó al descanso.

El artillero David Megina pugna un balón junto al futbolista local Pablo Morgado. / UD Vall de Uxó

En el segundo tiempo tuvo el gol el saguntino David Megina, pero se la paró el portero local Carles Fluixa (min. 51). Poco después un buen centro de Luis Castillo acabó con el remate de Gorxa al fondo de las mallas de la portería defendida por David Martínez. A partir de ahí, los valleros incrementaron su intensidad para ver si se podría conseguir el empate.

Sin reacción

El Roda no reacciona. El equipo de Miguel Ángel Muñoz perdió en el campo del Castellonense (2-0) y encadenó la tercera derrota consecutiva que mantiene a los vila-realenses en puesto de descenso a Lliga Comunitat. Los goles encajados por los gualdinegros llegaron en el minuto 19, por mediación de Germán Lidón, y el segundo antes del descanso (min. 42) con el sello de Iker Garijo.

Con esta derrota el Roda permanece en puestos de descenso a Lliga Comunitat. Su próximo encuentro será el sábado, día 14, contra el Hércules B en la Ciudad Deportiva Pamesa, a partir de las 16.30 horas.