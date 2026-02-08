Así ha sido el desenlace de la Scott Mediterranean Epic 2026, con doblete español
Rosa van Doorn vuelve a apuntarse otro triunfo parcial, pero no le vale para desbancar a Natalia Fischer
Charlie Aldridge se impone en la etapa final en hombres, con victoria en la genera de David Valero
La novena edición de la Scott Mediterranean Epic bajó el telón con una última jornada de salida y llegada en Orpesa, sobre un trazado que bien pudo considerarse el más intenso de toda la carrera. Una sucesión constante de ascensiones y descensos con el ADN puro de la región, combinando impresionantes vistas al mar con senderos disfrutones, puso el broche final a una edición en la que tomaron parte 700 bikers. El recorrido presentaba 56 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo e incluía, entre otros puntos clave, una de las bajadas más emblemáticas de la cita: la senda dels Treballadors.
La etapa arrancó, una vez más, con condiciones ideales. Sol, temperatura agradable y un terreno sin polvo ni barro convirtieron la jornada en una de las más divertidas de la Mediterranean Epic.
Desenlace en mujeres
En lo deportivo, la general femenina parecía casi sentenciada. Natalia Fischer partía con un amplio margen que hacía pensar que, salvo contratiempo mecánico, la victoria final estaba encarrilada. Sin embargo, Rosa van Doorn no estaba dispuesta a conformarse y, desde el mismo banderazo de salida, impuso un ritmo muy elevado en busca de cualquier resquicio de debilidad de la malagueña.
Ambas rodaron juntas durante la mayor parte del día. La biker del Buff-BH apretaba especialmente en los descensos, mientras que Fischer gestionaba con inteligencia su esfuerzo y contactaba tras cada bajada. El pulso se rompió en el último descenso, donde Van Doorn consiguió una ventaja de apenas cinco segundos. Diferencia que mantuvo hasta la meta tras unos kilómetros finales de tensión, con un duelo en el que ninguna cedió. Van Doorn firmaba así su tercera victoria de etapa y confirmaba su segundo puesto en la general. Poco después cruzaba una exultante Fischer, que reeditaba el triunfo. Tras ellas, la estadounidense Hannah Otto: finalizó tercera tanto en la jornada como en la general.
En categoría masculina
El belga Wout Alleman afrontaba su última oportunidad de poner en aprietos a un David Valero sólido desde el primer día. El biker español optó por tomar la iniciativa y marcar el ritmo en los puntos más relevantes de la primera parte del recorrido, liderando las bajadas más técnicas y evitando ataques en zonas donde las averías podían resultar determinantes.
El grupo de cabeza fue perdiendo efectivos y, tras superar la senda dels Treballadors, quedó reducido a un selecto pelotón formado por Valero, Alleman y los tres corredores del Cannondale Factory Racing (Luca Martin, Cole Punchard y Charlie Aldridge), junto a Lukasik y los españoles Luis Martínez, Adrián Benedito y Alberto Barroso.
Aldridge sufría un pinchazo que parecía apartarle de la lucha por la etapa, pero el británico alcanzó la zona técnica, cambió rueda y recuperó el tiempo perdido, reincorporándose de lleno a la pelea.
Fue el propio Valero quien endureció el ritmo en la última ascensión, llevándose consigo a Aldridge. El corredor del Cannondale Factory Racing contraatacó en la última bajada y ambos consolidaron su escapada en el tramo llano previo a meta. Conocedor a la perfección de esta llegada, Aldridge supo jugar sus cartas para entrar primero en la recta final y llevarse una victoria de etapa muy buscada. A su rueda, un Valero que se adjudicaba de nuevo la general, en su estreno como corredor plenamente centrado en el XCM.
Alleman cedía algo de tiempo, pero conservaba su segunda posición en la general, mientras que el podio final lo completaba el joven francés Luca Martin, uno de los grandes referentes actuales del XCO.
Brillante colofón
De esta manera se ponía punto final a una edición especialmente emocionante de la Scott Mediterranean Epic que, gracias a su retransmisión en directo, ha permitido seguir con todo detalle cada movimiento en una de las carreras por etapas con mayor nivel de participación del planeta.
La celebración de los vencedores dio paso al ambientazo en la llegada, a medida que los 700 bikers que afrontaron este reto cruzaban la última línea de meta, auténticos protagonistas para que la Mediterranean Epic siga consolidándose como una de las pruebas por etapas más importantes del calendario internacional.
Marta Barrachina comparte la pasión y la emoción de la Scott Mediterranean Epic y ensalza la capacidad de superación de los ciclistas
La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, comparte la pasión y la emoción de la Scott Mediterranean Epic junto a los ciclistas y ensalza la capacidad de superación de todos los participantes en una prueba tan dura como espectacular. "Nos ha permitido proyectar al mundo la orografía soberbia de un territorio único y épico como es el nuestro”, ha dicho.
Así lo ha subrayado la dirigente provincial, quien ha destacado el éxito de esta carrera por etapas UCI que ha reunido a 700 participantes de 32 nacionalidades, asegurando que “es un orgullo y una suerte que la provincia de Castellón sea el escenario de esta prueba referencia del ciclismo de montaña”.
La presidenta de la Diputación de Castellón, que ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la cuarta y última etapa de esta competición, junto al mar Mediterráneo en Orpesa, ha seguido de cerca el desarrollo de la prueba. Durante el recorrido, Marta Barrachina ha podido comprobar la resistencia y la pasión de los ciclistas para superar los 56 kilómetros y más de 1.000 metros de desnivel positivo, con subidas y bajadas técnicas que han exigido concentración en cada tramo.
“La Scott Mediterranean Epic nos ha permitido disfrutar de ciclistas de primer nivel, que han demostrado una enorme capacidad de esfuerzo, resistencia y superación por nuestras montañas, en un entorno tan duro como único que ha exigido lo mejor de cada participante”, ha destacado la dirigente provincial.
En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha subrayado la belleza y singularidad del paisaje por el que ha discurrido la Mediterranean Epic. “Un paraje natural que convierte a Castellón en el escenario ideal para acoger pruebas deportivas de primer nivel”, ha señalado.
Sin duda, Castellón es el escenario perfecto para disfrutar de la bicicleta y adentrarse en parajes únicos que embellecen la provincia, tanto en la costa como en el interior. Y pruebas como la Mediterranean Epic así lo demuestran, combinando deporte y naturaleza. “Más que una carrera, es una celebración de la unión entre deporte y naturaleza en el corazón de nuestro mar Mediterráneo”, ha apuntado la presidenta provincial.
Al respecto, la dirigente provincial ha puesto en valor el trabajo que hay detrás de esta prueba y ha felicitado a todo el equipo organizador por “ser capaces de hacer mejor cada año esta competición y reunir a los mejores ciclistas del panorama nacional e internacional”.
La Mediterranean Epic está diseñada para que todos los ciclistas puedan vivir una gran carrera y sentir el clima mediterráneo a lo largo de cuatro etapas, con una perfecta combinación de mar y montaña, que hacen “de esta cita un verdadero desafío, cuatro días de aventura y competición emocionantes”, ha ensalzado la dirigente provincial.
Para Marta Barrachina esta es una prueba de referencia a nivel nacional e internacional, y lo es gracias a un equipo organizador que, junto a bomberos, Policía Local, Guardia Civil y otros equipos implicados, trabaja para el correcto desarrollo del evento. Por ello, ha querido expresar su agradecimiento a todos ellos, cuya labor resulta “imprescindible” para que la prueba pueda celebrarse “con total seguridad”.
