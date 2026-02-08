Así ha sido el desenlace de la Scott Mediterranean Epic 2026, con doblete español

La novena edición de la Scott Mediterranean Epic bajó el telón con una última jornada de salida y llegada en Orpesa, sobre un trazado que bien pudo considerarse el más intenso de toda la carrera. Una sucesión constante de ascensiones y descensos con el ADN puro de la región, combinando impresionantes vistas al mar con senderos disfrutones, puso el broche final a una edición en la que tomaron parte 700 bikers. El recorrido presentaba 56 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo e incluía, entre otros puntos clave, una de las bajadas más emblemáticas de la cita: la senda dels Treballadors.

La etapa arrancó, una vez más, con condiciones ideales. Sol, temperatura agradable y un terreno sin polvo ni barro convirtieron la jornada en una de las más divertidas de la Mediterranean Epic.

Bonita estampa, con el paso por la misma orilla del Mediterráneo de la Scott Mediterranean Epic 2026. / MEDITERRANEAN EPIC

Desenlace en mujeres

En lo deportivo, la general femenina parecía casi sentenciada. Natalia Fischer partía con un amplio margen que hacía pensar que, salvo contratiempo mecánico, la victoria final estaba encarrilada. Sin embargo, Rosa van Doorn no estaba dispuesta a conformarse y, desde el mismo banderazo de salida, impuso un ritmo muy elevado en busca de cualquier resquicio de debilidad de la malagueña.

Ambas rodaron juntas durante la mayor parte del día. La biker del Buff-BH apretaba especialmente en los descensos, mientras que Fischer gestionaba con inteligencia su esfuerzo y contactaba tras cada bajada. El pulso se rompió en el último descenso, donde Van Doorn consiguió una ventaja de apenas cinco segundos. Diferencia que mantuvo hasta la meta tras unos kilómetros finales de tensión, con un duelo en el que ninguna cedió. Van Doorn firmaba así su tercera victoria de etapa y confirmaba su segundo puesto en la general. Poco después cruzaba una exultante Fischer, que reeditaba el triunfo. Tras ellas, la estadounidense Hannah Otto: finalizó tercera tanto en la jornada como en la general.

En categoría masculina

El belga Wout Alleman afrontaba su última oportunidad de poner en aprietos a un David Valero sólido desde el primer día. El biker español optó por tomar la iniciativa y marcar el ritmo en los puntos más relevantes de la primera parte del recorrido, liderando las bajadas más técnicas y evitando ataques en zonas donde las averías podían resultar determinantes.

El grupo de cabeza fue perdiendo efectivos y, tras superar la senda dels Treballadors, quedó reducido a un selecto pelotón formado por Valero, Alleman y los tres corredores del Cannondale Factory Racing (Luca Martin, Cole Punchard y Charlie Aldridge), junto a Lukasik y los españoles Luis Martínez, Adrián Benedito y Alberto Barroso.

Aldridge sufría un pinchazo que parecía apartarle de la lucha por la etapa, pero el británico alcanzó la zona técnica, cambió rueda y recuperó el tiempo perdido, reincorporándose de lleno a la pelea.

Fue el propio Valero quien endureció el ritmo en la última ascensión, llevándose consigo a Aldridge. El corredor del Cannondale Factory Racing contraatacó en la última bajada y ambos consolidaron su escapada en el tramo llano previo a meta. Conocedor a la perfección de esta llegada, Aldridge supo jugar sus cartas para entrar primero en la recta final y llevarse una victoria de etapa muy buscada. A su rueda, un Valero que se adjudicaba de nuevo la general, en su estreno como corredor plenamente centrado en el XCM.

Alleman cedía algo de tiempo, pero conservaba su segunda posición en la general, mientras que el podio final lo completaba el joven francés Luca Martin, uno de los grandes referentes actuales del XCO.

Brillante colofón

De esta manera se ponía punto final a una edición especialmente emocionante de la Scott Mediterranean Epic que, gracias a su retransmisión en directo, ha permitido seguir con todo detalle cada movimiento en una de las carreras por etapas con mayor nivel de participación del planeta.

La celebración de los vencedores dio paso al ambientazo en la llegada, a medida que los 700 bikers que afrontaron este reto cruzaban la última línea de meta, auténticos protagonistas para que la Mediterranean Epic siga consolidándose como una de las pruebas por etapas más importantes del calendario internacional.