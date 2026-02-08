El Villarreal celebra este lunes el clásico y simbólico brindis por la permanencia en Primera

No suele coincidir con día de partido ni en una fecha tan temprana. Sin embargo, la Agrupació de Penyes del Villarreal CF realizará este luns, en la previa del encuentro ante el Espanyol, el simbólico brindis por la permanencia en Primera División tras alcanzar los 42 puntos, un acto instaurado en memoria de José Manuel Llaneza.

Además, se entregarán los Premios José Manuel Llaneza a tres entidades o personas que han colaborado con la APV a lo largo de estos años.

Fan Zone, desde las 19.00

Por otro lado, los aficionados podrán disfrutar de la Fan Zone desde las 19.00 en la plaza exterior del Estadio de la Cerámica, que volverá a contar con numerosas actividades pensadas para que tanto pequeños como mayores vivan una previa muy especial. De hecho, los aficionados groguets podrán disfrutar de un campo de 3×3, un taller de manualidades, hinchables, pintacaras, así como una activación de Ambar Triple Zero.

La actuación de Groc Talent, a partir de las 19.45 horas, correrá a cuenta de Roble, un proyecto musical liderado por el ontinyentí Héctor Robledillo. Cabe recordar que el Groc Talent es el concurso musical del Villarreal CF en colaboración con el SanSan Festival y el Ayuntamiento de Vila-real.

Santi Comesaña (c) y Nico Pepe (d) felicitan a Tani Oluwaseyi tras su gol anotado ante el Ajax en Champions. / Gabriel Utiel

Comesaña, homenajeado

Santi Comesaña será homenajeado en la previa del Villarreal-Espanyol por sus 100 partidos como amarillo. El centrocampista gallego recibirá una camiseta conmemorativa en manos del embajador del club, Marcos Senna. Además, los futbolistas portarán de nuevo el Brazalete de la Esperanza como símbolo de apoyo y unidad en la lucha contra el cáncer.

El árbitro, Adrián Cordero

Adrián Cordero Vega, del comité de Cantabria, sin precedentes arbitrando al Villarreal, será el encargado de impartir justicia, mientras que en el VAR estará Pizarro Gómez.

Buenos precedentes

A Marcelino se le da bien el Espanyol y no conoce la derrota contra el equipo catalán en casa desde 2015, hace ya once años. Además, en los últimos tres encuentros disputados ante Manolo González, logró la victoria. El pasado curso, el Submarino se impuso en Cornellà por 1-2 y ganó en La Cerámica 1-0 con gol de Pino. En la ida, venció con goles de Gerard y Moleiro (0-2).

Entradas para el Ciutat

El Villarreal ha activado la venta de entradas visitantes para el partido frente al Levante correspondiente a la jornada 16 de LaLiga, que se aplazó por la alerta meteorológica y que se jugará finalmente el miércoles 18 de febrero, a las 20.00 horas, en el Ciutat de València. Los aficionados groguets pueden comprar su entrada por solo 30 euros en las tiendas oficiales del club.