Aston Martin presenta su AMR26: Un coche para que Alonso pueda soñar en grande

Al compás del chelo de Jodok Cello, interpretando a Hans Zimmer, en un evento sobrio pero impactante, Aston Martin mostró la auténtica cara de la ‘mamba negra’ que rodó por primera vez en el Circuit de Barcelona días atrás: Sobre el escenario, el AMR26 lucía en verde y lima, en tonos mate, sobre una maqueta, aunque ya en las fotos de estudio distribuidas por el equipo mantenía las mismas líneas extremas que vimos en los test.

El primer monoplaza concebido por el ‘genio’ Adrian Newey para la escudería de Silverstone no deja indiferente. Estéticamente, es impresionante y a nivel técnico incorpora soluciones que rompen con todo. Es sin duda, un coche para soñar en grande, aunque en F1 ya se sabe que las promesas hay que cumplirlas en la pista.

Fernando Alonso y Lance Stroll , que de momento solo han podido rodar un día y con la potencia del motor Honda aún limitada, desvelaron la ‘livery’ definitiva en Arabia, en la sede de Aramco, patrocinador principal de Aston Martin. Aunque se trataba solo de colores, de decoración y logos de sponsors, la expectación era enorme.

Y es que el AMR26 no es un coche más en la historia del equipo británico. La apuesta de Lawrence Stroll ante el mayor cambio de reglamento de la F1 en los últimos tiempos ha sido absoluta. El magnate canadiense trazó un plan para llegar a 2026 en posición aventajada y tiró la ‘casa por la ventana’ para ampliar y modernizar la fábrica de Silverstone y reclutar a los mejores técnicos del panorama actual, empezando, claro, por Adrian Newey, ‘artífice’ de los éxitos de Red Bull y sin duda el ingeniero más codiciado en la F1, con 25 títulos mundiales en su 'mochila'.

Llegó en marzo, en pleno ‘naufragio’ del AMR25 y con Alonso desesperado por tener un coche competivo en la recta final de su carrera. Desde entonces, Newey se ha volcado en su proyecto, encerrado a cal y canto en su oficina, lápiz en mano, diseñando el futuro. Y cuando arranque el Mundial en Australia (6-8 marzo), asumirá además el rol de jefe de equipo. También en este aspecto romperán esquemas.

"Me alegra ver el coche, es genial. Lo llevamos a Barcelona y era sólo negro, no nos dio tiempo a pintarlo. Cuando lo sacamos del garaje junto a Lawrence Stroll estuvimos cerca de llorar. Ha sido un viaje largo y emotivo, que ha requerido mucho trabajo", concedió Newey.

"2026 es un momento único en la F1 porque cambian a la vez las reglamentaciones de chasis y unidad de potencia. Con unas reglas tan cambiadas, la mejor filosofía nunca es obvia y el entendimiento del coche evoluciona conforme al desarrollo. En el AMR26 hemos tomado un enfoque abierto, no hay un componente por encima del resto sino un paquete completo", añadió.

La ilusión de Alonso: "Vamos a ir de menos a más"

"Tener a todos estos grandes nombres en el equipo es buena señal pero te da una presión extra de que tienes que ganar ya. Esto en F1 es difícil, por lo tanto, un toque de realismo, porque es un camino largo. No será llegar y ganar, hay que ir paso a paso, pero tenemos las armas para afrontar este reto", subrayó el embajador de Aston Martin Pedro de la Rosa.

La consigna es la misma que quiso trasladar a los fans el propio Fernando Alonso: "Hay ilusión, tenemos unas instalaciones top, un nuevo túnel de viento y a un gran diseñador como Adrian. Los nuevos comienzos siempre son emocionantes. Vamos a ir de menos a más, seguro, y creo que a mitad de año podremos luchar por grandes cosas", prometió.

"Todo puede cambiar durante la temporada, independientemente de lo que pase en la primera carrera. Será una segunda parte vital para entender las debilidades de tu coche. En el test de Bahrein y en las primeras carreras entenderemos cómo desarrollar el coche", explicó el asturiano.

Alonso echó la vista atrás para recordar su historia con Newey: "Fue un momento de orgullo saber que competiría con Adrian. Competí contra él muchas veces en mi carrera y por fin puedo decir que llevaré uno de sus coches. Será un gran reto. Estamos ajustándonos a la normativa de 2026 y con ganas de ver cómo lo hacemos juntos", apuntó.

"Ha sido un invierno corto, pero suficiente, tenemos ganas de empezar", comentó Fernando, que destacó que "por primera vez somos un equipo de fábrica, tenemos todo de nuestro lado y tenemos la sensación de que estamos en el comienzo a algo grande".

En la misma línea, Lance Stroll advirtió que "la transformación del equipo desde 2021 ha sido increíble. Es todo muy emocionante y tener un coche diseñado por Newey sobre todo. Nuestra ambición es competir por victorias y títulos”.