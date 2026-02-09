El lado menos conocido de Marc Gasol: "No me llamó por mi nombre ni una sola vez"

Dillon Brooks es reconocido como uno de los grandes villanos de la NBA. Su actitud dentro y fuera de las canchas le hacen todo un matón de la liga. Esta vez, el canadiense vuelve a ser protagonista por unas declaraciones que hizo respecto a sus raíces defensivas donde un nombre claro destaca por encima de todos: el de Marc Gasol

Un legado presente

En una entrevista postpartido, a Brooks le preguntaron por las personas que más influyeron en su defensa cuando llegó a la NBA. Mencionó a Mike Conley, pero dejó claro quién fue su número uno: “Mike Conley y Marc Gasol, pero diría más Marc”. Gasol era quien marcaba el nivel y quien ordenaba atrás, y eso dejó huella en Brooks desde su primer día en Memphis.

El jugador de los Suns también recordó la dureza de Marc con él: “No llamó por mi nombre ni una sola vez en todo el primer año”. Y, al hablar de esa manera de “apretar” para mejorar, Brooks lo resumió así: “Ni siquiera quiero decir cómo me llamaba. Es un buen tipo y eso me creó esa piel dura. Por eso me sorprende tanto ver a estos jóvenes ahora. Estos chicos no lo aguantan. Empiezan a contestar, a ir y venir, y eso a mí me da risa.”

Un respeto que viene de hace mucho

No es la primera vez que Brooks se deshace en elogios hacia Gasol. Su admiración ya había asomado públicamente en abril de 2024, cuando los Grizzlies retiraron el dorsal 33 de Marc Gasol, convirtiéndolo en el segundo jugador —por entonces— en recibir ese honor en la historia de la franquicia. Aquel día, Brooks apareció en un vídeo de felicitación y dejó una frase que se hizo viral por su tono, a medio camino entre lo bromista y lo agradecido. El canadiense contó que, durante su año de novato, Gasol le llamaba “tonto” constantemente, y que eso le curtió hasta convertirse en uno de los mejores defensores de la liga.