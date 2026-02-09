La hazaña de Lluis Climent: De un pequeño municipio de Castellón a conquistar el Rallye Montecarlo Historique

Luis Climent (59 años) no habla de suerte cuando rememora su triunfo en el Rallye Montecarlo Historique. Habla de esfuerzo, de viajes previos, de un espectacular grupo humano y de conducir al límite. «Esto es algo que llevamos peleando muchos años. Es fruto del trabajo. Cuando el objetivo es ambicioso se puede conseguir», reconoce a Mediterráneo.

El valenciano, afincado desde hace tres años en la pequeña localidad El Toro, situado en la comarca del Alto Palancia en Castelló, se ha convertido en el primer español en ganar la prueba monegasca para vehículos clásicos, al volante de un BMW 323i de 1981. Un coche, que como exige un rallye, tiene que ser anterior al 1986 en competición que va mucho más allá de la conducción. «La carrera dura siete días y tiene una preparación técnica brutal. No solo es pilotar: está el trabajo técnico de los mecánicos, la logística y preparación».

Lluis Climent en lo más alto del podio. / MEDITERRÁNEO

Más castellonenses

Detrás del éxito, hay un grupo humano clave, con fuerte presencia de la provincia de Castellón: Tomás, Marcos y Górriz, tres mecánicos de Segorbe, y Pedro (logística), de Borriol. «Sin ellos y el resto del equipo sería imposible».

Así fue la gesta

El año pasado terminó en segunda posición y llegaba con hambre de revancha: «Fue un vaivén de emociones. En la segunda etapa íbamos líderes, pero haces dos tramos en los que no aciertas con los neumáticos y te vas atrás. Fue vital gestionar las emociones».

Unas emociones fueron de menos a más en una última jornada trepidante: «Llegamos empatados con los terceros y el primero estaba lejos. Nos la jugamos con los neumáticos, hubo hielo y la estrategia nos salió genial. La clave era llegar con vida al col de Turini, un tramo lugar mítico donde se juntan miles de personas. Fue una espectacular remontada», relata.

Lluis Climent pilota bajo la nieve, en el Rallye Montecarlo Historique. / MEDITERRÁNEO

Especial celebración

La celebración fue tan contenida como intensa. «El rallye acabó a las dos de la mañana y allí estaba todo cerrado, no es como España. Celebramos en el podio con champagne y muchos abrazos». Y después llegó la cena de gala. «Escuchar el himno de España fue una locura. Estamos hablando del rallye histórico más importante del mundo», dijo emocionado.

Agradecido a El Toro

Una hazaña que se vivió con emoción en el Toro, que rindió homenaje al piloto: «Nos han acogido de maravilla. La gente ha seguido mucho la carrera y es una pasada ir por la calle y contar lo que has hecho». Y así, Lluis hizo historia.