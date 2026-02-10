El árbitro investigado por violar a una prostituta en Gijón dirigió un partido de fútbol apenas unos días después de ser detenido

La investigación judicial y policial para esclarecer el presunto caso de agresión sexual protagonizado por un árbitro profesional contra una prostituta, a la que amenazó con denunciar ante extranjería si no accedía a sus pretensiones, sigue su curso a la espera de nuevas diligencias. La causa se lleva ahora desde un Juzgado de Madrid, puesto que la denunciante, de origen venezolano, reside en la capital española. El investigado, que ya ha sido apartado privisionalmente del arbitraje por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), continúa en libertad provisional, pero con medidas cautelares, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Este individuo, de unos treinta años, fue detenido a finales del mes de enero después de que la afectada presentase la correspondiente denuncia. La mujer disponía del número de teléfono desde el que el investigado había contactado con ella. Gracias a ese hilo los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo pudieron dar con el sospechoso. Luego, según las fuentes consultadas por este periódico, la prostituta le habría reconocido por una fotografía que le mostraron en sede policial.

La detención del árbitro, que ha provocado gran impacto entre el mundo deportivo tanto en Asturias como a nivel nacional, se produjo a finales de enero, pero los hechos no trascendieron hasta el pasado lunes, cuando los publicó LA NUEVA ESPAÑA. A raíz de desvelarse el proceso judicial, la Federación tomó medidas al respecto. "En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", señalaron en un comunicado desde la RFEF.

El hecho de que su arresto no trascendiese motivó que el joven asturiano siguiese con su día a día en el mundo del fútbol. De hecho, apenas unos días después de su detención, dirigió un encuentro de fútbol profesional el primer fin de semana de febrero, un partido que enfrentó al Granada y al Racing de Santander con victoria local. Desde ese día no ha vuelto a saltar al terreno de juego por las rotaciones habituales. Ahora, tras destaparse el caso, está apartado a la espera de que se resuelva todo.

Noticias relacionadas

Un posible delito de agresión sexual

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual, que llevaría aparejada una alta pena privativa de libertad en caso de que el asunto llegase a juicio. Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte y pudieran aflorar, en el marco de dichas investigaciones, otros casos.