Descubre las camisetas y los dorsales oficiales de Marató bp Castelló y 10k Facsa Castelló

Un año más, la marca deportiva Joma, patrocinador técnico de la Marató bp Castelló y 10k Facsa Castelló, será la encargada de equipar a los corredores y corredoras de ambas pruebas, que se celebrarán el próximo 22 de febrero.

Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, César Lapica, del Patronat d’Esports, Iracema Cambronero y Juanma Medina, Presidenta del Club d’Atletisme Running Castelló y el director de las carreras respectivamente, junto a las empresas patrocinadoras principales de las pruebas, Eva Andrés de bp y Rafael Ferrer de Facsa han tenido la oportunidad de presentar oficialmente las camisetas y dorsales de esta edición.

La camiseta oficial de Marató bp Castelló es el modelo Joma Élite 11 y la de 10K Facsa Castelló es modelo Récord II. Los corredores y corredoras la encontrarán en la bolsa del corredor, que podrá recogerse en Expo Maratón, la feria del corredor que se celebrará los días 20 y 21 de febrero, días previos a la competición en la Sala El Grau, del Grau de Castelló.

La ropa técnica de Joma sigue apostando por la innovación y la calidad, contribuyendo a un óptimo rendimiento para todos los atletas que participarán en esta esperada cita deportiva

Inscripciones

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com