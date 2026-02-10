El Real Madrid enmascara sus problemas: la queja de Carvajal, la ironía de Tchouaméni y el rostro de Arbeloa

El mantra de la preparación física fue una de las justificaciones que se utilizó para despedir a Xabi Alonso. La relación del entrenador vasco con el Real Madrid se quebró cuando Florentino Pérez impuso el regreso de Antonio Pintus, relegado a trabajo de oficina durante la última etapa de Carlo Ancelotti. El italiano, un hombre de club, como Arbeloa, volvió a liderar el apartado de rendimiento. Como en los últimos grandes éxitos del conjunto blanco, que han pasado de obsesión a intención.

"Trabajamos muy bien con Xabi Alonso"

Los cambios a mitad de temporada siempre provocan un giro brusco de los acontecimientos. Incluso cuando se trata de volver atrás en el tiempo para intentar avanzar. Es lo que se ha pretendido con el regreso de un 'método Pintus' que se dio por amortizado hace apenas unos meses y que vuelve a estar de plena vigencia. La restauración de las rutinas físicas del expreparador de la Juventus generan división de opiniones.

Tras el triunfo de Mestalla, Tchouaméni compareció en zona mixta. Una de las preguntas que respondió fue sobre el regreso de Pintus y si este ha conseguido que el Real Madrid esté mejor físicamente. "¿Quién ha dicho esto?", fue la primera respuesta del francés, una afirmación que ayuda a entender su ejercicio posterior de autocensura: "Tengo mi idea, pero no puedo decir nada", añadió, riéndose.

"Hemos trabajado muy bien con Xabi Alonso. Ahora, con Pintus y Arbeloa lo hacemos de otra manera. El nuevo entrenador tiene sus ideas de juego. Solo lleva unas semanas, así que vamos a acostumbrarnos a jugar con su estilo, pero al igual que con Xabi Alonso, intentamos jugar bien con y sin balón", argumentó el mediocentro, todavía con el recuerdo fresco del entrenador vasco.

De la metodología a las máscaras de rendimiento

Cuando el tolosarra aterrizó en Madrid lo hizo con todo su 'staff'. Mientras que a Pintus le crearon un puesto de 'performance manager', más supervisor, Ismael Camenforte fue el encargado de dirigir la preparación física. Algo que ya sucedió en la etapa de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. El de Terrasa, con pasado en La Masia, se caracteriza por integrar el balón en casi todas las rutinas, a diferencia de lo que ocurre con perfiles más tradicionales como Pintus.

Pintus entra en escena: máscaras de hipoxia y entrenamiento de tres horas / REAL MADRID

Camenforte es experto en metodología, una disciplina muy en boga que se centra en las estructuras de trabajo, especialmente en lo que concierne a los entrenamientos. Con licencia UEFA Pro, Camenforte era, más que un preparador físico, otro entrenador en las rutinas de trabajo. Su misión estaba centrada, no tanto en la cantidad de esfuerzos como en la calidad de los mismos. Sin embargo, en las altas instancias del club determinaron que el equipo se caía al final de los partidos.

Con Pintus han regresado elementos ya conocidos como las máscaras de rendimiento que el Real Madrid utilizó en la semana previa al duelo frente al Valencia. La idea: tratar de conseguir rutinas individualizadas, la llave para compensar un equipo que sigue sin funcionar como tal. De ahí que el juicio de Tchouaméni, cómodo con Xabi Alonso, sea una visión subjetiva no necesariamente compartida por un grupo en el que el preparador físico está implicado más allá de su trabajo, como se demostró en la charla con Carvajal tras su suplencia en Mestalla.

Arbeloa y Carvajal en un entrenamiento en 2015 / EFE

El rostro de Arbeloa y el peso de la capitanía de Carvajal

El capitán del Real Madrid está incómodo con su situación. Él siente que puede tener una hora de juego en encuentros como el del Valencia. El jugador que puso la primera piedra en Valdebebas fue a Londres para comprobar si, efectivamente, estaba apto para jugar. Las pruebas fueron positivas, pero del alta deportiva a la competitiva hay todavía un mundo. O eso consideran en la 'casa blanca', donde David Jiménez ha conseguido un 'sorpasso' hasta hace nada inesperado.

El canterano ejerció con garantías de titular, curiosamente, donde se bautizó Nacho Fernández en 2011. Fue de la mano de Mourinho. Esta vez, la oportunidad se la ha brindado un Arbeloa que conoce bien al jugador que tendrá media temporada para ser merecedor de una oportunidad en el '2', toda vez que Carvajal, terminando contrato en junio, parece tener complicada la continuidad con un viejo compañero al que un mes de ejercicio en el cargo le ha cambiado hasta el rostro.