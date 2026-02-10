La salud del periodismo deportivo, a debate en la UJI
Lucía González, Rafael Escrig, Mónica Benavent y José Luis Gual protagonizan una mesa redonda moderada por la presidenta de la APDC, Yolanda Peris, en el marco del ciclo ‘adComunica Talks’
Una mesa redonda sobre periodismo deportivo ha sido, en la Universitat Jaume I, el centro de la tercera edición del ciclo adComunica Talks del presente curso.
Rafael Escrig, periodista en Youtube y DAZN; José Luis Gual, Audio Country Manager en FlashCore y narrador en À Punt, así como director del podcast Conexión Orellut en Mediterráneo; Mónica Benavent, periodista en Movistar y Mediapro y Lucía González, responsable de comunicación y marketing en Penyagolosa Trails, participaron en una mesa moderada por Yolanda Peris, periodista en Mediterráneo y presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva (APD) de Castellón.
Una buena representación de estudiantes de comunicación de la UJI asistieron al debate, que adComunica llevó a cabo con la colaboración de la Generalitat valenciana, la APD de Castellón y la Escuela de Formación Deportiva de la UJI.
Los participantes coincidieron en que la pasión por el deporte y la comunicación son ingredientes esenciales del periodismo deportivo, y resulta esencial para compensar las dificultades propias del oficio, desde la ausencia de horarios a la conciliación. Asimismo, animaron a los asistentes a asumir dichos problemas si realmente les gusta su oficio.
Los ponentes
Respecto a la evolución de la profesión en las últimas décadas, Gual lamentó que, «ahora mismo, el primer enemigo del periodista es el jefe de prensa del club, que complica el acceso a los deportistas». Por su parte, Benavent repasó también su trayectoria «en la que hemos pasado de gestionar cortes de voz a hacer reels de 40 segundos». Escrig recalcó que «cuesta 10 años crearse una reputación positiva en YouTube y solo lleva un minuto perderla».
Finalmente, González destacó la complejidad de la gestión de comunicación de una prueba referente internacional como la Penyagolosa Trails, «porque además de que se trabaja con muchos públicos distintos -del corredor popular al de élite, los clubs locales o los patrocinadores- hay que adaptar los mensajes a diferentes culturas».
