Celebra San Valentín en La Plana Sport Castellón

El próximo fin de semana La Plana Sport Castellón quiere celebrarlo por todo lo alto abriendo sus puertas a todos los enamorados del deporte y de la gastronomía, con buenas promociones que estarán en marcha desde el viernes 13 hasta el domingo 15:

2X1 EN RESERVA DE PISTAS (TENIS, PÁDEL, PICKLEBALL)

Durante todo el fin de semana solo se pagará la mitad del precio de la pista, una buena ocasión para jugar una partida y disfrutar de los deportes de raqueta, cualquier día desde las 8:30 hasta las 22:00 h previa reserva (llamando al 685110509 o 964228321)

También hay otra forma estupenda de practicar deporte en La Plana Sport, con ENTRENAMIENTO DIRIGIDO EN GIMNASIO con actividades de cross training, funcional, full body o híbridos.

Durante los días 13,14 y 15 habrá varios turnos de entrenamientos gratuitos (viernes por la tarde, sábado por la mañana y domingo por la mañana, reservando plaza hasta completar aforo).

Y después de una partida o un entrenamiento en gimnasio llegará el momento de reponer fuerzas. La Plana Sport también ha incluido en su promoción del fin de semana:

2X1 EN MENÚ DE MEDIODÍA y OBSEQUIO DE PAPAS GARCÍA

Con la consumición de cerveza o refresco, todas las personas recibirán como obsequio unas Papas García. Una buena manera de abrir boca para disfrutar después del menú de San Valentín que consiste en 3 entrantes y un arroz o Fideuà a escoger (paella valenciana, arroz del senyoret o Fideuà de marisco) y que también incluye bebida, postre y café.

La cocina del bar-restaurante de La Plana Sport está especializada en arroces (tanto en local como para llevar) pero también tiene buena variedad de pescados, carnes y tapas.

La Plana Sport cuenta con 12 pistas de tenis de tierra batida. / La Plana Sport

El fin de semana de San Valentín será la excusa perfecta, aprovechando la promoción 2x1, para acercarse hasta la instalación quien aún no la conozca, y comprobar así la calidad de su producto y su servicio.

Se puede reservar en el teléfono 673651765

También todas las personas que pasen por La Plana Sport centro deportivo durante los días de la promoción tendrán la oportunidad de conseguir material deportivo Joma, a través del SORTEO DE REGALO de 2 palas de pádel y 2 pares de zapatillas.

No se puede pedir más a este fin de semana en el que todos (parejas, amigos, familias…) podrán disfrutar de deporte y buena gastronomía por muy poco dinero, en un gran entorno y con muy buen ambiente.