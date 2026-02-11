El análisis de Alonso que deja fríos a los fans de la F1

Fernando Alonso ha desmontado la teoría de que el nuevo reglamento que entra en vigor este año en la Fórmula 1 concederá un mayor control a los pilotos, en especial a los que cuentan con mayor experiencia, como es su caso, con 425 grandes premios a sus espaldas.

Considera que los principales protagonistas serán los ingenieros que demuestren mayor capacidad de adaptación y comprensión de la normativa los fines de semana de carrera. En su opinión , este aspecto y las medidas "demasiado restrictivas" por parte de la FIA limitarán el margen de los pilotos para exprimir su talento de manera individual.

"El reglamento es un poco más complejo y requiere un poco de reflexión antes de subirse al coche o a la hora de planear un adelantamiento. Pero, al mismo tiempo, los equipos están muy bien preparados ahora. Todo se simula con antelación y ya tenemos esa información desde el jueves, así que el domingo no habrá muchas sorpresas ni muchos errores que pueda cometer el piloto. No vas a tener mucha libertad sobre lo que puedes hacer o cuánta energía puedes utilizar", ha explicado el asturiano.

Modo adelantamiento

Sobre la tasa de deceleración de la energía disponible y el uso de zonas de activación para el modo de adelantamiento, Fernando destaca que “La FIA lo limita mucho, así que, al reducir la potencia y la energía, debe hacerse a un ritmo determinado. Cuando quieres aprovechar la energía, no hay mucha más energía que puedas tener en comparación con los coches de delante, porque todos tenemos que desplegar la máxima energía durante un segundo a la salida de la curva. Así que, en términos cómo usar esa energía de forma inteligente, habrá diferencias mínimas, desafortunadamente no hay mucho que se pueda hacer".

Alonso considera que la pretendida revolución de 2026 no le devolverá a la F1 la emoción de los viejos tiempos: "Sin duda había más adrenalina con los coches más antiguos", dijo Alonso, que ganó el primero de sus títulos en el último año de la era V10 en 2005 y el segundo cuando se introdujeron los motores V8 al año siguiente.”Entonces había una mayor sensación de conducción al límite e incluso cuando nos subimos a un kart, probablemente sea la competición de automovilismo más pura que se pueda vivir. Es bueno conducir coches al límite de la física, y no por la eficiencia o un estilo de conducción robótico que necesitas para maximizar la eficiencia”, apunta.

"Así es como parece ir el mundo en las últimas décadas, no sólo el automovilismo, todo es más o menos así. Creo que nos acostumbraremos, pero nunca volveremos a finales de los 90 ni a principios de los 2000, cuando los coches eran ligeros, rápidos y con el ruido del motor".