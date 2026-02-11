El ciclismo de élite echa sus raíces en Castellón: ahora le toca el turno a Vila-real

El Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, las dos etapas de La Vuelta (además de la Scott Mediterranean Epic de mountain bike)... El ciclismo de élite, en cualquiera de sus modalidades, echa sus raíces en la provincia de Castellón, especialmente en este arranque del 2026.

Ahora le toca el turno a la Setmana Ciclista-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, que arranca este jueves y concluirá el domingo, con una segunda etapa, este viernes, 13 de febrero del 2026, con inicio y final en Vila-real.

Toni Losas

Serán 115,5 duros kilómetros, con las ascensiones al Marianet (en el kilómetro 35,7, de tercera categoría), Eslida (km 46,4, segunda) y Aín (km 57,9, segunda).

El trazado

Después de 2,5 kilómetros de recorrido neutralizado por Vila-real (arranque a las 13.30 horas), el pelotón pondrá rumbo a Burriana, pasando después por Nules, Xilxes, la Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Chóvar, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Artesa, Onda (esprint especial), Ribesalbes, Onda (segundo paso) y meta en la avenida Portugal de Vila-real, sobre las 16.42 horas (media de 37 km/h).

El recorrido de la segunda etapa de la Setmana Ciclista-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2026, con salida y meta en Vila-real. / SETMANA CICLISTA-VOLTA FEMENINA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Según los organizadores, se trata de una jornada «con salida y final tradicionales en la Setmana Ciclista». «Una etapa que propone una aventura para la fuga y un más que probable esprint en la ciudad de la cerámica», añaden.

El recorrido global

Esta edición del 2026 contará con un trazado total de 481,5 kilómetros repartidos en las mencionadas cuatro etapas, que ofrecen opciones para corredoras de diferente especialidad. Esprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas que vislumbran una carrera muy abierta en la que la fortaleza individual se une con la colectiva y la capacidad estratégica de los equipos. Serán 20, entre ellos 13 UCI WorldTour Femenino (de los 14 existentes).

Favoritas

Una participación de lujo que volverá a ver duelos entre las mejores ciclistas del mundo, entre ellas la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), vencedora en 2025; así como la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek), la alemana Liane Lippert (Movistar)...

Podio de la pasada edición, con la neerlandesa Demi Vollering al frente. / SETMANA CICLISTA-VOLTA FEMENINA A LA COMUNITAT VALENCIANA

El inicio

En cuanto a la primera etapa, este jueves con salida y meta en Gandia (Valencia), tiene 120 kilómetros, con los puertos de Serra Grossa (tercera categoría), Barxeta (cuarta) y Barx (segunda). Terreno para la gran primera selección.

Después de la etapa del viernes en Vila-real, el sábado se disputará otra toda en la provincia de Alicante (Agost-La Nucía, de 128 kilómetros); y la última, el domingo, Sagunt-València (117 kilómetros).

Una décima edición de la Setmana Ciclista-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana que confirma su consolidación, como se deduce de la participación de prácticamente la totalidad de equipos de la máxima categoría.