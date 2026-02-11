El equipo de Castellón que disputará el Mundial 2026 de Moto2

Momoven Racing anuncia la incorporación de Malco Rent a Car como nuevo patrocinador oficial del proyecto, consolidando así una alianza estratégica que refuerza el peso del tejido empresarial de la provincia de Castellón dentro del motociclismo de primer nivel.

¿Quién es?

Malco, compañía con soluciones de movilidad para empresas y particulares, se suma a un proyecto que ya cuenta con el respaldo de firmas castellonenses como Paynopain y Momoven, corporación de la que Malco es accionista. Un ecosistema de partners locales comprometidos con la innovación, el talento y el alto rendimiento deportivo a nivel internacional. Todas ellas forman parte del elenco de compañías de la provincia que apoyan activamente un proyecto liderado por Javi Martínez.

Dos vehículos de Malco en las instalaciones del CD Castellón. / Mediterráneo

Con este acuerdo, Malco Rent a Car amplía su visibilidad y vinculación al mundo del motorsport, estando presente junto a Momoven Idrofoglia RW Racing Team en el Campeonato del Mundo de MotoGP, dentro de la categoría de Moto2, así como en el Moto Junior, una de las principales plataformas de formación y proyección de jóvenes talentos internacionales.

Esta alianza refuerza el posicionamiento de Momoven Racing como un proyecto transversal, capaz de unir empresa y deporte al más alto nivel, y subraya la importancia del compromiso local como motor de crecimiento y proyección global.

Valoraciones

Javi Martínez, líder del proyecto, ha destacado:

“Es un orgullo seguir sumando empresas de Castellón que creen en este proyecto y en una forma diferente de entender el motorsport. Que Malco Rent a Car se incorpore junto a Paynopain y Momoven demuestra que en nuestra provincia hay compañías con ambición, visión y ganas de competir al máximo nivel".

Sede de Malco Rent a Car. / MOMOVEN RACING

Por su parte, José Ramón Hernández, CEO de Malco Rent a Car, ha señalado:

“Para Malco es un paso natural unirnos a un proyecto como Momoven Idrofoglia RW Racing Team. Compartimos valores como la innovación, la cercanía y la búsqueda constante de la excelencia. Estar presentes en el Mundial de MotoGP y en Moto Junior es una oportunidad única para seguir creciendo como marca en el panorama internacional".

Con esta incorporación, el equipo Momoven continúa fortaleciendo su estructura deportiva y empresarial, apostando por alianzas estratégicas que impulsan el rendimiento en pista y proyectan el talento y la empresa castellonense en los principales campeonatos del mundo.