Javier Fortuño, nuevo presidente del Amics del Bàsquet Castelló: «La ACB, ¿por qué no?»

Tiempos de cambio en el emblemático club castellonense del Amics del Bàsquet Castelló. En plena pelea por regresa a Primera FEB, la entidad, que acaba de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, revitaliza su proyecto con el claro objetivo de elevar su listón. Lo hará de la mano de Javier Fortuño Gil.

En primer lugar, ¿en qué momento está la transformación del Amics del Bàsquet Castello en Sociedad Anónima Deportiva?

El pasado jueves terminó el plazo de suscripción de las 600 acciones, a un precio de 100 euros cada una. Estamos contentos, porque las han adquirido en torno a los 34 socios, que está muy bien. La escritura de constitución queda, a falta de la firma, en manos del visto bueno del Consejo Superior de Deportes, del posterior la inscripción en el Registro Mercantil...

Además, el club ha convocado su próxima asamblea general.

Sí, ya se ha procedido a la constitución de la asamblea, que tendrá lugar el 26 de febrero, con lo que se abrirá el periodo electoral, la composición de la junta gestora que yo presidiré...

Lo inmediato

¿Qué cambios habrá?

Yo seré, en principio, el presidente interino de esa gestora y Luis García seguirá en la junta, como vocal. Ha hecho un gran trabajo y queremos contar con su experiencia. Hay que puntualizar que aunque todo seguirá siendo el Amics, la SAD solo afectará al primer equipo.

¿Cuál será el siguiente paso, dentro del ambicioso proyecto que pretende impulsar?

Pues volveremos a poner en marcha otra ampliación de capital, ahora para que entre ya gente externa al club, posibles inversores de fuera. Será de 100.000 euros: aunque inicialmente la habíamos previsto de 400.000, queremos ir poco a poco, en función también de donde juegue el primer equipo.

¿Contáis ya con esos posibles inversores de fuera? Hace unos meses se habló, incluso, de un empresario de origen canadiense, que estaba dispuesto a invertir en torno a 600.000 euros después de la conversión en SAD...

Sí, es cierto, aunque el descenso lo paró un poco todo. Sabemos que continúa interesado, aunque entendemos que depende de si el equipo está en Primera FEB. Por eso queremos ir poco a poco.

Quizás el tema prioritario, cuando comenzó este proceso de conversión en SAD, ha sido asegurarse de que el Amics no pudiera trasladarse a otro sitio, ¿no?

Sí. Mientras estemos nosotros, tendremos más del 51% de las acciones del club para que el Amics no se mueva de Castelló.

¿Cómo se gestó la entrada de Javier Fortuño en el Amics?

Pues todo empezó más o menos a finales del pasado verano, con un café con Fidel [Roig], el director general de Valfortec. A ese café le siguió otro y otro... Así es como empezamos a hablar de cambiar un poco las cosas: presentó un proyecto, me propuso cosas que me gustaron... Y aquí estoy, ahora, dentro de la junta directiva y como presidente en funciones del club.

Perfil: Un muy reconocido abogado y un ‘todoterreno’ de los deportes Javier Fortuño no es, ni mucho menos, un desconocido en Castellón. Hijo de José Antonio Fortuño (con una amplia experiencia en el mundo jurídico), el presidente (siempre recalca que, por ahora, en funciones) del Amics fundó su propio bufete, Fortuño Abogados, con despacho en la calle Tenerías de la capital de la Plana y también en Madrid, especializado, sobre todo, en concursos de acreedores. Gracias a ese factor familiar, Javier siempre tuvo claro que su futuro pasaría por la abogacía, de ahí su elección: la facultad de Derecho de la universidad de Navarra, con cuyo equipo jugó a un alto nivel al baloncesto. En la actualidad, con 54 años, tuvo que aparcar las canchas hace poco más de un lustro. ¿El motivo? Lo castigada de sus rodillas, ya que el principal responsable del Amics también ha practicado el running (tanto en asfalto como por montaña), ha competido en triatlones... Íntimo de Pablo Laso, su vinculación con el deporte va más allá. Espónsor del Castellón en el play-off de ascenso a Segunda en junio del 2023, Fortuño Abogados también patrocina la escuela de fútbol base del Club Deportivo La Magdalena.

Ahora al frente de la SAD, ¿cuáles son sus líneas básicas?

Mi principal objetivo es consolidar económicamente el proyecto gracias a la transformación en SAD, el ascenso a Primera FEB y que el Amics crezca institucionalmente.

¿Acercamiento a otros clubs?

Hace poco que Luis García descartó ir de la mano con el Nou Bàsquet Femení Castelló. ¿Qué planes tiene usted al respecto?

Ellos también han cambiado de presidente y, además, Pedro [Hernández] es compañero mío de la infancia, me ha invitado el sábado a Grapa, a la presentación de la temporada. Sí habrá un acercamiento, pero en ningún caso una fusión o algo así. Creo que no sería provechoso para ninguno de los dos.

Imagen de familia del Amics del Bàsquet Castelló 2025/2026, en su presentación. / AMICS CASTELLÓ

El Valencia Basket es el principal club de la zona. ¿Contempla también llamar a sus puertas?

No, porque no queremos ser filial de nadie.

Si yo le digo ACB, usted responde que...

¿Por qué no? Ahí tenemos el ejemplo del Club Deportivo Castellón que, con un gestor fuerte, independiente, está siendo capaz de conseguir grandes cosas. Nosotros, ¿por qué no podemos intentarlo? Pero, primero, lo que debemos hacer, es subir a Primera FEB, que el equipo que tenemos es muy fuerte, pese a la derrota del sábado: no hay más que verlos entrenar y jugar, la energía que transmiten, la ambición que tienen. Después, consolidarnos en la categoría. Y, luego ya se verá a qué podemos aspirar.