Alonso, sólido y sin problemas con Aston Martin en Bahrein

El nuevo Aston Martin AMR26 fue el monoplaza que menos rodó ayer, en la primera jornada de test en Bahrein. Lance Stroll sólo pudo dar 36 vueltas después de que el equipo detectara una "anomalía en los datos del motor Honda". Caras largas en el box y un pésimo augurio para los de Silverstone, que ya llegaron muy apurados a los primeros ensayos de Barcelona.

Pero hoy era el turno de Fernando Alonso y las aguas han vuelto a su cauce. En solo tres horas ya había completado más vueltas que Stroll el día anterior y hasta la F1 destacaba la “sólida” matinal del piloto asturiano, que se ha marchado al descanso de mediodía con 55 vueltas, sin ninguna incidencia, aunque lejos de los tiempos de cabeza.

Alonso ha marcado, de momento, el noveno tiempo -y último de los que han salido a pista esta mañana-, con una mejor vuelta en 1.38.960, es decir, cuatro segundos y medio más lento que el tiempo que le ha valido a Charles Leclerc para liderar la tabla.

Leclerc ha bajado por dos veces su mejor crono para terminar la mañana al frente con un tiempo de 1.34.273, recrtando dos décimas el mejor registro del miércoles, obra de Lando Norris. Si el Ferrari SF-26 parece un gran coche a una vuelta, el McLaren del campeón ha sido de largo el más solvente en ritmo con el compuesto duro (C1). Además, Norris ha escalado al segundo puesto, a medio segundo de Leclerc y han sido los dos únicos pilotos en 1:34.

La velocidad del coche de Alonso está limitada en recta, con un 318 km/h como mejor paso, frente a lois 338 km/h de Leclerc, pero en Aston Martin los cronos no son ahora mismo lo más relevante, sino acumular kilómetros y probar la fiabilidad y los nuevos sistemas de recuperación de energía.

La única bandera roja de la mañana la ha protagonizado Cadillac, que este año se incorpora a la parrilla como undécima escudería y sufre los habituales problemas de ‘juventud’ de un coche y una estructura a los que todavía les falta mucho rodaje y trabajo de adaptación. Después de que su monoplaza se parase nada más salir a pista, Checo Pérez ha podido volver pronto a la acción y ha despedido la mañana séptimo, a 4.3 de Leclerc.

Esta tarde algunos equipos cambiarán a sus pilotos: .Bottas saldrá por el mexicano y Sainz relevará a Albon en Williams y coincidirá en pista con Alonso, que rodará todo durante todo el día, al igual que Norris, Leclerc. Bearman y Gasly.

También en Red Bull estaba previsto darle el día entero al nuevo compañero de Max Verstappen, Isack Hadjar, pero el francés no ha podido dar ni una sola vuelta esta mañana después de que los mecánicos tuvieran que hacer frente a una fuga en el motor del RB22, un coche que hasta el momento se había mostrado fiable pese a tratarse del primer año de las nuevas unidades de potencia fabricadas por Red Bull en colaboración con Ford.

También han aparecido los primeros signos de alarma en Mercedes, en plena 'tormenta' por la polémica de sus motores, y Kimi Antonelli, que solo tenía asignado el turno matinal antes de ser relevado por Russell esta tarde, apenas ha podido completar tres vueltas por un fallo mecánico.