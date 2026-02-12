Cuenta atrás para la edición más ambiciosa de la Castellón Gravel Race Orbea, que reúne en Llucena a estrellas del ciclismo mundial

Ya queda menos. La provincia de Castellón se prepara para acoger la edición más ambiciosa hasta la fecha de la Castellón Gravel Race Orbea, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional.

Llucena se convertirá los días 21 y 22 de febrero en el gran escenario del gravel mundial con una cita clave dentro de las UCI Gravel World Series. Una prueba muy a destacar ya que estará en juego la clasificación directa para el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa, convirtiendo cada tramo del recorrido en una auténtica batalla por la élite del ciclismo de tierra.

Gran participación

El atractivo de las pistas castellonenses ha generado un auténtico efecto llamada a nivel global y ello se refleja en que un pelotón de 850 corredores inscritos, procedentes de 32 países, tomará la salida en Llucena, marcando un récord de participación internacional.

La dureza técnica del trazado y la belleza del interior de Castellón han traspasado fronteras, consolidando a la provincia como un destino imprescindible para el gravel de alta competición y el auténtico sterrato europeo.

Valoración de la presidenta

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado el impacto de un evento que sitúa al territorio en el foco del deporte mundial. “Los próximos días 21 y 22 de febrero, nuestra provincia acogerá una cita imprescindible para los amantes del grave, que situará a Castellón como referencia internacional en esta disciplina que está en auge”. Y es que, como ha añadido la dirigente provincial, “una nueva edición de Castellón Gravel Race es una nueva oportunidad para mostrar al mundo el potencial de Castellón como escenario deportivo, pero también como destino turístico reforzando la imagen de nuestra tierra”.

La exigencia del recorrido es una de las señas de identidad de la Castellón Gravel Race Orbea. Los participantes deberán enfrentarse a un trazado que combina potencia, resistencia y habilidad técnica, factores decisivos para quienes buscan lograr la clasificación para el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa de gravel, dos de las grandes citas internacionales de la temporada. Con el prestigio de las World Series en juego, cada kilómetro por las pistas del interior castellonense será un pulso constante entre supervivencia y rendimiento.

Estrellas del ciclismo mundial

Y el nivel deportivo de la Castellón Gravel Race Orbea quedará reflejado en una lista de participantes de auténtico prestigio internacional, con figuras consagradas del ciclismo profesional y grandes referentes actuales del gravel. Entre los nombres más destacados sobresalen ciclistas con palmarés de primer nivel en las grandes vueltas, campeonatos del mundo y las pruebas más exigentes de la disciplina. Un listado entre los que figuran: Keegan Swenson, campeón del mundo de XCM 2025, uno de los grandes dominadores del gravel y el mountain bike a nivel global; Thomas De Gendt, ganador de etapas en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, sinónimo de experiencia, resistencia y carácter ofensivo; Romain Bardet, con podio en el Tour de Francia y cuatro victorias de etapa, uno de los nombres más reconocidos del ciclismo internacional; Alejandro Valverde, campeón del mundo en ruta en 2018, con 133 victorias como profesional y ganador de las dos ediciones disputadas de la Castellón Gravel Race, auténtico referente del ciclismo español; Mads Würtz Schmidt, campeón de Europa de Gravel 2025, especialista en pruebas de alta exigencia.

En la categoría femenina, la prueba contará también con una participación de máximo nivel, encabezada por algunas de las mejores corredoras del panorama internacional, como son: Sofia Gómez, vencedora de pruebas tan prestigiosas como la Cape Epic y The Traka; Carolin Schiff, vigente ganadora de la Castellón Gravel Race, que buscará revalidar su triunfo; Marta Tora, campeona de España de gravel 2025, una de las grandes bazas nacionales; Rosa Klöser, vencedora de la Unbound Gravel 2024; Karolina Migon, ganadora de la Unbound Gravel 2025.

Un elenco de estrellas que garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel y confirma a la Castellón Gravel Race Orbea como una de las citas imprescindibles del calendario internacional de gravel. Los próximos 21 y 22 de febrero, el gravel mundial tiene una cita ineludible en la provincia de Castellón.