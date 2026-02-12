La Copa de Veteranos de Castellón suspende la jornada por la alerta meteorológica

Después de unas dos primeras jornadas de la Copa de Veteranos afectadas por el viento, la tercera, directamente, queda aplazada debido a la alerta naranja activada para mañana, con un previsión de rachas superiores a los 120 km/h para buena parte de la provincia de Castellón, según han confirmado a Mediterráneo desde la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos. Ahora, los organizadores tendrán que reprogramar dichos encuentros.

Segunda jornada

Con una tarde desapacible y ventosa se cumplieron los pronósticos y no hubo sorpresas en la segunda jornada de la Copa de Veteranos. Poco a poco, la tabla se va definiendo; y al ser una competición a 11 partidos, los equipos tendrán que estar al tanto, pues más de dos pinchazos pueden poner en peligro el pase a las semifinales.

El primer grupo

En el primer grupo se dieron cuatro victorias caseras, una forastera y un empate con dos resultados apretados.

En El Saltador, L’Alcora-Asitec no pudo pasar del 1-0 ante un Onda muy peleón. El mismo resultado se dio en el Javier Marquina, entre el Castellón-San Pedro y el Armelles-CMG. En la Ciutat Esportiva Pamesa, el Emat Displays-Villarreal se impuso por 3-1 ante un Fomento-Montilyg peleón. También por dos goles de diferencia venció el Huracán-Burriana al Rodeo Fore-Ut, que perdió una ventaja de 1-2 (4-2).

El único empate de la jornada, en este primer grupo, lo protagonizaron el Benicasim y la UDE. Los rojiblancos, con mucho orden, arrancaron un punto del José Mangriñán frenando el buen comienzo del Vall de Uxó, que llegó al descanso con una ventaja de 2-0; pero, en la segunda parte, los benicenses igualaron a dos.

La paliza de la jornada la protagonizó el Moncofa goleando por 1-5 ante un Casa Marina-Bañohogar que, de salida se puso 1-0, aunque pronto los campeones dejaron claro que son candidatos a este título. En el partido aplazado de la semana pasada, el Moncofa también se impuso con contundencia en el Enrique Saura por 1-6.

El segundo grupo

La goleada del grupo 2 corrió a cargo del Pizzería L’Etrusco con una primera parte igualada; en la segunda rompió el partido con cuatro goles (4-0). Otro que tampoco pierde comba es el Oropesa, que ganó por 3-1 al San Lorenzo. Más ajustados fueron los triunfos del Borriol-Magnanimvs por 1-0 ante el Maradona: y mismo resultado que logró el Alcalà-Bar Gales.

Por otro lado, 2-0 fue el marcador en el Moró-Rayo de Castellón y en el Les Palmes-Alqueries, dos partidos de mucha igualdad a pesar de los dos goles de diferencia. Y así se cerró la segunda jornada de una Copa que coge temperatura.

El árbitro Suárez Román. / APFV

Los árbitros

Agapito Suárez Román, allá por al 1998, decidió cambiar las botas por el silbato, acreditando 28 años como árbitro destacado en las competiciones de la APFV, siendo ganador de varios galardones.

Por otro lado, fue una jornada con buen comportamiento y pocas tarjetas. Destacaron: Cabedo Traver, Castelló Molés, Andreu Gimeno, Heras Guijarro y Quintero Quintero, en duelos comprometidos.