Una maniobra ilegal tira a Lucas Eguibar y le deja fuera de la lucha por las medallas

Lucas Eguibar proclamaba que pensaba en el oro porque es de esos deportistas que piensa que hay que poner el foco en lo máximo para lograr un éxito que esté en algún punto del camino que distancia al todo de la nada. Pero el donostiarra, consciente de que estos Juegos Olímpicos eran una prórroga de su carrera que en algún momento de los últimos años consideró imposible, sabía que la anhelada medalla era poco menos que una entelequia.

Necesitaba, sin duda, uno de esos golpes de suerte que el snowboarcross reparte con una frecuencia poco habitual en otros deportes. Cada carrera está expuesta a los accidentes, a un movimiento fatal que te saque de la carrera, sea propio o ajeno. No hay espacio para una reacción posterior. Pocas disciplinas tan divertidas e impredecibles ofrecen unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Un accidente fatal

La desgracia de Eguibar, sin embargo, fue que la suerte no le tenía este jueves entre sus oraciones. Al contrario, le iba a castigar. Quizá sin el accidente, fruto de una maniobra irregular ajena, que le sacó de la carrera tampoco se hubiese clasificado para las semifinales, con el diploma ya garantizado en esa penúltima serie, pero eso siempre formará parte del terreno de lo hipotético.

Lo factual es que una maniobra ilegal del estadounidense Nathan Pare le dejó fuera de la carrera de cuartos de final. Así lo determinaron los jueces, que descalificaron al infractor, que fue el eliminado de la serie junto a Eguibar pese a llegar a la línea de meta en la primera posición.

No había salido demasiado bien Eguibar, pero aprovechó que era el único 'goofy' de la prueba (el único que compite con el pie derecho por delante en la tabla) para ganar ventaja en un giro cerrado hacia la izquierda, pasando como una exhalación de la cuarta a la segunda plaza.

Lucas Eguibar, con peto verde, en la primera serie. / Lindsey Wasson / AP

El reverso de que el resto de los 'riders' fueran 'regular' (la izquierda por delante) era su inferior destreza cuando el circuito viraba hacia la derecha. Y en uno de esos giros, Eguibar se abrió mucho y fue demasiado arriba, Pare apretó por dentro y se fue demasiado abajo, y mientras ambos corregían su trayectoria el patín del estadounidense colisionó con el del español.

Álvaro Romero cae en octavos

Ahí se acabó la ambición de Eguibar de sumar el tercer diploma olímpico de su carrera en su cuarta participación, un fijo en la expedición española desde Sochi 2014. Mientras tanto, Pare bramaba por la decisión de los jueces que le dejaban fuera de la competición. Ambos vieron desde lejos cómo las medallas iban a parar a los cuellos de los austriacos Haemmerle (oro, revalidando el de Pekín 2022) y Dusek (bronce) y del canadiense Grondin (plata).

El otro participante español en cross, el joven Álvaro Romero (22 años), finalizó su participación en octavos de final. Los tiempos de la clasificación provocaron que ambos 'riders' donostiarras compitieran en la misma serie eliminatoria. Romero siguió la estela de Eguibar durante gran parte de la prueba, pero en el tramo de final el veterano se le escapó, acabando la serie en tercer lugar y consumando su eliminación.