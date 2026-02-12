El importante evento futbolístico celebrado en un pueblo de Castellón

El showcase internacional de fútbol organizado por Eture, considerado el mayor de Europa en su categoría, ha supuesto un importante impulso para la proyección deportiva y económica de Sant Jordi. Después del anuncio del evento y su celebración en el municipio, el Ayuntamiento de Sant Jordi hace un balance muy positivo de una cita que ha reunido a equipos y ojeadores vinculados al fútbol universitario norteamericano.

El evento ha confirmado el potencial de Sant Jordi como sede estratégica para el fútbol formativo y universitario internacional, situándolo como referente europeo en este ámbito. La presencia de equipos y representantes del sistema universitario estadounidense abre la puerta a futuras concentraciones, torneos y estancias deportivas durante todo el año.

Penúltimo amistoso de pretemporada entre el Castellón B y el Eture / Juan F. Roca

¿Cómo lo ve el alcalde?

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha destacado que “acoger el mayor showcase de fútbol universitario norteamericano en Europa supone un salto cualitativo para nuestro municipio". "Nos posiciona como sede del fútbol universitario norteamericano y nos abre grandes oportunidades para atraer a más equipos a lo largo de todo el año, con todo lo que ello supone para Sant Jordi desde el punto de vista económico y de proyección internacional”, ha añadido.

En este sentido, el primer edil ha subrayado que esta cita encaja con la estrategia municipal de impulso al turismo deportivo y la dinamización económica: “Eventos como este generan actividad en nuestros alojamientos, restaurantes y comercios; y consolidan nuestra imagen como un destino preparado para albergar competiciones de alto nivel”.

Más instalaciones

Además, el alcalde ha recordado que Sant Jordi tiene en marcha el proyecto de la ciudad deportiva, una infraestructura clave para seguir creciendo como referente deportivo: “La ciudad deportiva será fundamental para dar respuesta a la creciente demanda y para seguir atrayendo competiciones y equipos internacionales".

"Estamos sentando las bases para que Sant Jordi sea un punto de referencia estable dentro del calendario del fútbol universitario norteamericano en Europa”, ha concluido.

