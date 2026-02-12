La Liga de Invierno de Tenis-Automoción Cano Kia avanza en La Plana Sport con éxito de participación

Las pistas de La Plana Sport Castellón acogen todo tipo de torneos a lo largo del año, de tenis y de pádel de todas las categorías, desde competiciones de carácter social hasta provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales. Este año 2026 se ha estrenado con la Liga de Tenis de Invierno-Automoción Cano Kia, que se está jugando desde finales de enero y estará en marcha hasta final de marzo.

Durante ocho jornadas programadas, un buen número de jugadores inscritos, agrupados por categorías según su nivel de juego (Oro, Plata y Bronce) jugarán contra cada uno de los jugadores de su mismo grupo puntuando según el resultado del partido hasta llegar a una clasificación final.

Además, también en el mes de marzo (del 23 al 29) se disputará un torneo nacional de tenis de categoría absoluta masculina y femenina, el Open de Tenis de La Magdalena, que traerá hasta Castellón a numerosos jugadores de todas las federaciones territoriales.

Otras actividades

La Plana Sport centro deportivo sigue creciendo y aumentando su oferta de actividades deportivas para todos los públicos, tanto para niños como para adultos, sean o no abonados de la instalación. Se trata de una instalación abierta, recientemente remodelada, que cuenta con 12 pistas de tierra batida, 10 pistas de pádel (dos de ellas panorámicas), pista de pickleball, gimnasio, piscina y bar-restaurante. Todo ello a solo cinco minutos del centro de la ciudad, con fácil acceso y zona de aparcamiento.

Un lugar idóneo tanto para practicar deportes de raqueta libremente (mediante alquiler de pistas) como para recibir clases dirigidas (tanto individuales como en grupo, cualquier día de la semana y con gran variedad de horarios) o entrenar en su gimnasio en grupos reducidos en clases dirigidas de cross training, entrenamiento funcional, full body, híbridos, etc.

También La Plana Sport cuenta con bar-restaurante especializado en arroces (tanto para llevar como para comer en su local), carnes, pescados y tapas, con salón interior con chimenea y una agradable terraza.

Con menú diario (tanto entre semana como fin de semana) y con mucho espacio para celebraciones de todo tipo, desde una comida de amigos o familia hasta reuniones de empresa, cumpleaños, comuniones o cualquier otra celebración.