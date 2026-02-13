La alerta por viento también azota al deporte en Castellón: Suspendido todo el fútbol base, baloncesto...

Aemet ha elevado este viernes la alerta roja para el sábado en Castellón y ello no solo ha trastocado a los carnavales, sino que el mundo del deporte provincial también queda muy salpicado para prevenir cualquier incidente.

Por un lado, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha informa de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este sábado en todas las competiciones gestionadas por la FFCV en la Comunitat Valenciana así como en las competiciones nacionales delegadas en la FFCV (Tercera División, Tercera División Futfem, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de fútbol sala). No habrá fútbol base ni encuentros de categorías superiores que gestiona la FFCV.

Villarreal B, Villarreal Femenino y pendientes de la RFEF

Por otro lado, está en el aire que se puedan disputar los partidos que dependen de la RFEF. El Villarreal B recibe al Eldense en la Ciudad Deportiva a las 16.15 horas en el duelo correspondiente a la 24ª jornada del Grupo II de Primera Federación. En Segunda FFCV, el filial del CD Castellón se enfrenta en casa al Barcelona B a las 16.00 horas. Ambos duelos pendientes de la decisión del máximo organismo del fútbol español, al igual que el Villarreal Femenino en su encuentro contra el Alavés en Primera Federación contra el Alavés (16.00 horas).

Baloncesto, balonmano...

Pero no solo el fútbol, ya que la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana ha comunicado que se suspenden todos los partidos en los que participen equipos de la provincia. Además, el Fustecma Nou Bàsquet Femení cancela la presentación oficial que tenía prevista este sábado y tampoco jugará su partido de Liga Challenge contra el Lima Horta.

En balonmano, más de lo mismo, con todos los equipos de Castellón que no jugarán sus partidos. Además, en Valencia se suspenden los que debían jugarse al aire libre.