Un inspirado Sergio Herrera sostiene a Osasuna y frustra al Elche

El Elche continúa sin ganar en el 2026 tras empatar este viernes ante Osasuna, en un partido que dominó casi por completo y en el que dispuso de numerosas y clarísimas ocasiones de gol, abortadas en su mayoría por un inspirado Sergio Herrera.

Álvaro Rodríguez y André da Silva se estrellaron una y otra vez con el portero, que permitió a Osasuna salir vivo de su visita al Martínez Valero y confirmar con un punto su excelente dinámica de resultados como visitante.

El Elche, con varios cambios en su alineación titular, buscó quebrar su inercia negativa desde el primer minuto.

Nada más arrancar el encuentro, el chileno Cepeda, debutante como titular, probó con un disparo duro a Sergio Herrera, cuyo rechace cayó a los pies de Álvaro Rodríguez, quien a puerta vacía envió el balón fuera.

El conjunto ilicitano, fiel a su estilo, se adueñó del balón, aunque con el paso de los minutos Osasuna ajustó su presión y pudo trabar el circuito de juego local.

El equipo de Lisci, bien plantado y solidario sin balón, logró bloquear al Elche, que encontró en los balones largos a Álvaro Rodríguez la forma de escapar de la presión navarra.

Una imagen del Elche-Osasuna. / EP

Osasuna, más preocupado de destruir que de crear, buscó como único argumento ofensivo los balones largos a Víctor Muñoz, bien controlado por la defensa ilicitana.

El Elche tuvo de nuevo la oportunidad de abrir el marcador tras una gran jugada colectiva que Álvaro Rodríguez desperdició tras una perfecta asistencia de Valera.

El atacante del Elche se desquitó poco después de su error con una gran acción individual en la que asistió a Cepeda, cuyo disparo desde el interior del área fue despejado bajo palos por Javi Galán.

El Elche, con Cepeda como principal argumento desequilibrante, acabó la primera parte acosando a Osasuna, pero sin la finura necesaria para reflejar su superioridad en el marcador.

El grupo de Lisci arrancó mejor el segundo tiempo. El equipo navarro, cada vez más cómodo en defensa y con el balón, dispuso de su primera ocasión por medio de Budimir, pero el remate del balcánico fue bloqueado por Chust.

Osasuna siguió rondando el área local y reclamó un posible penalti de Bigas sobre Budimir que ni el árbitro ni el VAR apreciaron como tal.

El Elche supo recomponerse a través del balón y respondió con una nueva ocasión. En esta ocasión fue André da Silva el que, tras un balón filtrado, no pudo superar en el mano a mano a Sergio Herrera.

El portero de Osasuna volvió a salvar poco después a su equipo al desviar en un alarde de reflejos un nuevo disparo del atacante portugués.

Lisci refrescó a su equipo con un triple cambio y su equipo reaccionó con una gran oportunidad. Aimar descerrajó la defensa del Elche por la línea de fondo y cedió el balón a placer a Raúl, cuyo disparo salvó bajo palos Febas con el pecho.

Sarabia recurrió en los últimos minutos al goleador Rafa Mir, recién salido de una lesión, en busca del gol, aunque el que más cerca estuvo fue de nuevo Álvaro Rodríguez, cuyo remate a quemarropa salvó de nuevo Herrera para redondear su gran actuación.

Osasuna, con el Elche volcado y desordenado en busca del triunfo, también tuvo su opción en el descuento con un disparo de rosca de Aimar que no encontró portería.