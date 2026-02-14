El deporte base vuelve a la actividad este domingo en Castellón tras la sucesión de aplazamientos
El partido del Servigroup Peñíscola, de Primera de fútbol sala, se unió a las suspensiones de última hora en un sábado sin deporte en la provincia
Después de la alerta por el viento, asomará la pelota. El deporte base vuelve este domingo a la actividad tras la sucesión de aplazamientos de los encuentros programados para el sábado en la provincia de Castellón. La federación de fútbol fue la primera en suspender todos los partidos de ámbito autonómico y después se fueron uniendo otras, como el baloncesto.
También se aplazaron los partidos dependientes de federaciones nacionales que debían disputarse en territorio provincial. El último de ellos, a escasas horas del inicio previsto, fue el partido del Servigroup Peñíscola contra el Noia, correspondiente de la máxima categoría del fútbol sala.
También se aplazó el partido del Fustecma Nou Bàsquet Femení, que además iba a celebrar la presentación de todos sus equipos.
Nuevas fechas
Como ocurre con los partidos de deporte base que fueron aplazados, los clubs deben ahora acordar nuevas fechas para celebrar los envites. En algunas poblaciones, como Vila-real, Onda o Alqueries, también se pospusieron encuentros que debían celebrarse el viernes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?