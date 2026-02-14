Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El deporte base vuelve a la actividad este domingo en Castellón tras la sucesión de aplazamientos

El partido del Servigroup Peñíscola, de Primera de fútbol sala, se unió a las suspensiones de última hora en un sábado sin deporte en la provincia

Los campos de fútbol de Gaetà Huguet, sin partidos el sábado.

Los campos de fútbol de Gaetà Huguet, sin partidos el sábado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

David Oliver

Castellón

Después de la alerta por el viento, asomará la pelota. El deporte base vuelve este domingo a la actividad tras la sucesión de aplazamientos de los encuentros programados para el sábado en la provincia de Castellón. La federación de fútbol fue la primera en suspender todos los partidos de ámbito autonómico y después se fueron uniendo otras, como el baloncesto.

También se aplazaron los partidos dependientes de federaciones nacionales que debían disputarse en territorio provincial. El último de ellos, a escasas horas del inicio previsto, fue el partido del Servigroup Peñíscola contra el Noia, correspondiente de la máxima categoría del fútbol sala.

Gaetà Huguet, cerrado.

Gaetà Huguet, cerrado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

También se aplazó el partido del Fustecma Nou Bàsquet Femení, que además iba a celebrar la presentación de todos sus equipos.

Nuevas fechas

Como ocurre con los partidos de deporte base que fueron aplazados, los clubs deben ahora acordar nuevas fechas para celebrar los envites. En algunas poblaciones, como Vila-real, Onda o Alqueries, también se pospusieron encuentros que debían celebrarse el viernes.

