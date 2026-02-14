Fútbol | Así queda el domingo futbolístico en las principales categorías provinciales

Bajo mínimos quedo la jornada sabatina en cuanto a partidos de representantes provinciales, tras la suspensión de la jornada en todo el fútbol tutelado por la FFCV, así como los duelos de Primera Federación, Villarreal B-Eldense, y de Segunda Federación, Castellón B-Barcelona Atlètic, que deberán buscar nueva fecha para su disputa. Además, dos partidos de División de Honor juvenil y uno de Lliga Comunitat tampoco se disputaron debido a la alerta roja por fuertes rachas de viento. Este domingo se intentará jugar todos lo programado.

Primera Federación femenina

A ver si a la segunda va la vencida y el Villarreal femenino es capaz de jugar y de poder disputar el segundo encuentro consecutivo como local, que volverá a ser en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza el mejor visitante de la categoría y el segundo clasificado: el Deportivo Alavés. El partido arrancará a las 17.00 horas.

Será, sin duda alguna, un partido exigente, aunque en la primera vuelta del calendario la escuadra grogueta de Jordi Ferriols ya fue capaz de ganar en Vitoria cuando las gloriosas blanquiazules eran las líderes de la clasificación, festejando el triunfo importante por 1-2. Ahora se tendrá que intentar repetir triunfo.

El conjunto vila-realense de Jordi Ferriols buscarán encadenar la segunda victoria consecutiva. / Juan Francisco Roca

El Villarreal femenino llega a este partido tras superar al Osasuna (2-1) hace siete días, cortando así una mala racha de dos derrotas consecutivas. En cambio, el Alavés perdió el pasado fin de semana en casa (1-2) frente al que ahora es líder de la categoría, el Barcelona B, que no cuenta para el ascenso ni para disputar la fase de ascenso.

Un partido de Tercera Federación

El duelo de rivalidad provincial entre el Vall de Uxó y el Villarreal C se disputará esta tarde en el José Mangriñán si el tiempo no lo impide, a partir de las 16.30 horas. Arbitrará este atractivo duelo un buen colegiado castellonense como es el ascendido Sergio Gómez Clares. Cabe destacar que en el partido de la primera vuelta disputado en el campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza la escuadra vallera se impuso por un contundente 0-3, con goles de Adri Domínguez, Fer Viñaspre y Gonza Giménez.

Iker Delantado, delantero del Villarreal C en el entrenamiento de este pasado miércoles. / Juan Francisco Roca

Para este encuentro el Vall de Uxó perderá al sancionado Jorge Piñango, mientras que recuperará a Gonza Giménez tras cumplir el partido de castigo. Por su parte, el Villarreal C de David Cifuentes llega a esta cita con prácticamente todos sus efectivos.

Juveniles y Lliga Comunitat

La jornada del fútbol provincial quedará reducida a la mínima expresión. En categoría nacional se disputará el partido de juveniles (División de Honor) entre el Levante y el Castellón, a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva del Levante, en Bunyol. Un encuentro que estaba programado para este sábado, pero ambos equipos se pusieron de acuerdo para posponerlo al mediodía de este domingo. Quedaron aplazados por el viento el partido entre el Roda y el Hércules, así como en Real Murcia-Villarreal, que tendrán que fijar nuevas fechas para su disputa

Casi al completo

En Lliga Comunitat la mayoría de los equipos provinciales (seis) tenían programado su partido para jugar en domingo, por lo que podrán jugar. El único que aplazó su encuentro fue el Almazora que tenía que hacer recibido al Requena el sábado a las 17.00 horas, pero quedó aplazado. Hoy se disputarán cuatro partidos con representación castellonense, todos ellos en jornada vespertina.

El juvenil A del CD Castellón jugará este domingo en el campo del Levante. / Juan Francisco Roca

A las 16.00 horas el Burriana de Óscar Calleja jugará en Bétera para medirse al Quart de Les Valls; a las 16.00 horas arrancará uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Onda-Acero. A las 17.00 horas arrancará el balón en Alqueries de Óscar Sanahuja donde el equipo anfitrión se medirá al Patacona. Y para cerrar la jornada, el duelo provincial entre el Nou Jove y L’Alcora, en el campo municipal Agustín Sancho, en Benlloch. n