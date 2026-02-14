Polideportivo | Los equipos de la provincia que sí juegan hoy

La alerta por el viento ha provocado la suspensión de casi todas las competiciones oficiales este sábado en Castellón, pero algunos equipos de la provincia las han esquivado. En cuanto al polideportivo, destacan los compromisos del Servigroup Peñíscola y el Maderas Sorlí Benicarló, en fútbol sala y baloncesto, respectivamente.

El Servigroup Peñíscola

Regresa el fútbol sala en Primera División para el Servigroup Peñíscola. Un mes después vuelve a afrontar un partido de la competición regular tras la parada por los torneos internacionales, donde destaca el Europeo conseguido por la selección española. El equipo del Baix Maestrat juega hoy en casa, el Juan Vizcarro, recibiendo al Noia Portus Apostoli (18.00 horas).

Recapitulando la situación en la que se detuvo la competición, el Peñíscola se encuentra 12º clasificado con 20 puntos, nueve por encima del descenso y a cinco del play-off. Perdió su último partido en la pista del Manzanares que puso fin a una racha de cinco partidos seguidos puntuando.

Con casi toda la segunda vuelta de la Liga por disputarse, el equipo entrenado por Santi Valladares tratará primero de sellar la permanencia en la máxima categoría y, una vez lo consiga, intentar sumar lo máximo posible para intentar tener opciones de play-off.

Acercarse a esas posiciones de privilegio pasa, por ejemplo, por ganar al Noia esta tarde. El equipo gallego es 9º en la clasificación, con 24 puntos, a uno de la octava plaza. Vencer pondría al Peñíscola metido en la pugna por acabar la liga entre los ocho primeros, por lo que los tres puntos en disputa son muy importantes para ambos.

Novedades

El parón en el torneo liguero no le ha venido del todo mal al Servigroup Peñíscola. Ha recuperado de lesión al argentino Rosental que ya jugó en los amistosos que se han ido jugando estas semanas para no perder el ritmo. También ha incorporado a Lukas Acosta, un joven portero argentino que viene de ser titular con la albiceleste en la Copa América y de proclamarse subcampeón de la Copa América, junto a Agustín Plaza.

El Maderas Sorlí Benicarló

El Maderas Sorlí Benicarló acumula tres partidos perdiendo y su adversario de este fin de semana tampoco augura un buen pronóstico, salvo sorpresa. Juega este sábado a las 19.30 horas en el pabellón de Sa Pedrera de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) contra el Class Bàsquet Sant Antoni, actualmente uno de los líderes del grupo en Segunda FEB. El equipo cadufero necesita ganar para que no se le acerquen más los equipos que están en promoción de descenso.