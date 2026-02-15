Doble podio nacional para el Facsa Playas de Castellón

Segundo puesto en la categoría femenina y tercero en la masculina. Ese fue el balance del Facsa Playas de Castellón en el Campeonato de España de clubs en pista cubierta, celebrado ayer en el Palau Velòdrom Luis Puig de València.

En mujeres, el Diputación Valencia CA agrandó su leyenda en una competición que ha ganado en 29 ocasiones. El club valenciano, muy superior, concluyó con un total de 96 puntos, de 104 posibles; mientras que segundo acabó el Facsa Playas de Castellón con 72 y tercero fue el FC Barcelona con 63 para completar el podio.

Por parte del Facsa Playas destacaron los segundos puestos de Naiara Pérez (salto con pértiga), Belén Toimil (lanzamiento de peso), Claudia Villalante (60 metros vallas) y del relevo 4x400, y los terceros de Andrea Rodríguez (800 metros), Carmen Avilés (400 metros) y Ona Rossell (60 metros).

Además, la atleta del Baix Maestrat Carla Masip contribuyó a la victoria del Diputación Valencia con su primer puesto en los 1.500 metros. De hecho, las valencianas han dominado con absoluta tranquilidad la competición, logrando el triunfo nada menos que en nueve de las 13 pruebas disputadas, cumpliendo todos los pronósticos.

Se rompe la hegemonía

En la categoría masculina hubo sorpresa. La Real Sociedad ganó por primera vez en su historia el Campeonato de España en pista cubierta. El conjunto donostiarra, que acabó tercero en la edición del pasado año, sumó un total de 78.5 puntos a la conclusión de las trece pruebas disputadas, mientras que el equipo valenciano CA Fent Camí Mislata quedó, al igual que el año pasado, segundo en la clasificación con 74.5 puntos, y el Facsa Playas de Castellón, ganador de las dos últimas ediciones, completó como tercero el podio con 68.5 puntos.

La Real Sociedad se convirtió en el séptimo club en 45 ediciones que añade su nombre al selecto palmarés de campeones, rompiendo además un dominio de dos décadas que habían marcado tanto el FC Barcelona (que ayer fue cuarto) como el Facsa Playas de Castellón.

El Facsa Playas de Castellón, en el tercer cajón del podio. / RFEA

Por parte del club castellonense, destacaron las primeras posiciones de David González (salto de altura) y José Ignacio Pérez (800 metros); las segundas de Lester Lescay (salto de longitud), Juan Luis Bravo (salto con pértiga) y Miguel Gómez (lanzamiento de peso); y las terceras de Mohamed Reda (1.500 metros) y Sergio Rodríguez (triple salto).

Con todo, desde el inicio de la competición, se vio que los donostiarras estaban en gran forma, con un equipo sólido que poco a poco fue tomando el mando en la clasificación, gracias sobre todo a la primera victoria parcial merced a Andoni Calbano, líder español de 200 metros que hizo honor a ello venciendo en esta distancia.

La Real Sociedad celebró así el primer título que conquista en los 45 años de historia de esta competición, que se une al que logró en el ya lejano 1967 al aire libre. Además, el velocista del club donostiarra, John Cabagn, fue elegido como el mejor atleta de la competición gracias a sus 7.70 en los 60 metros vallas.