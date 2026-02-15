Resumen de Lliga Comunitat | El Nou Jove Castelló se lleva los tres puntos en el duelo contra L'Alcora (3-2)
Nuevo tropiezo del Burriana ante el Quart de les Valls y empate en el Alqueries-Patacona
El Nou Jove Castelló se apuntó el partido de rivalidad contra L’Alcora (3-2) en un encuentro muy emocionante en la recta final por lo ajustado del marcador. Moha, Younes y Bader fueron los autores de los goles de la escuadra castellonense. Los azulejeros intentaron la igualada, pero esta no llegó.
El Alqueries sumó un punto en su campo (0-0) ante un serio Patacona que puso las cosas muy difíciles. Un buen punto para los gualdiazules. Y el Burriana de Óscar Calleja perdió en su visita al feudo del Quart de Les Valls (3-2). Álvaro y Juan López anotaron los tres goles del equipo celeste.
Cabe destacar que dos partidos con representación provincial no se pudieron disputar al verse suspendidos por el mal tiempo. El encuentro del sábado entre el Almazora y el Promeses Sueca, así como el Onda-Acero por el cierre de las instalaciones municipales del Enrique Saura.
