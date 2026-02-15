Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resumen de Lliga Comunitat | El Nou Jove Castelló se lleva los tres puntos en el duelo contra L'Alcora (3-2)

Nuevo tropiezo del Burriana ante el Quart de les Valls y empate en el Alqueries-Patacona

El Alqueries le plantó cara al Patacona y sumó un meritorio empate.

El Alqueries le plantó cara al Patacona y sumó un meritorio empate. / Redacción

Juanfran Roca

Castellón

El Nou Jove Castelló se apuntó el partido de rivalidad contra L’Alcora (3-2) en un encuentro muy emocionante en la recta final por lo ajustado del marcador. Moha, Younes y Bader fueron los autores de los goles de la escuadra castellonense. Los azulejeros intentaron la igualada, pero esta no llegó.

El Alqueries sumó un punto en su campo (0-0) ante un serio Patacona que puso las cosas muy difíciles. Un buen punto para los gualdiazules. Y el Burriana de Óscar Calleja perdió en su visita al feudo del Quart de Les Valls (3-2). Álvaro y Juan López anotaron los tres goles del equipo celeste.

Noticias relacionadas y más

Cabe destacar que dos partidos con representación provincial no se pudieron disputar al verse suspendidos por el mal tiempo. El encuentro del sábado entre el Almazora y el Promeses Sueca, así como el Onda-Acero por el cierre de las instalaciones municipales del Enrique Saura.

