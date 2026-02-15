Resumen de Tercera RFEF | El Vall de Uxó vence y convence ante el Villarreal C en el Mangriñán (2-0)
Adri Domínguez, en la primera parte, y Ayman tras el descanso, firmaron los goles
El Vall de Uxó se adjudicó el duelo de rivalidad provincial contra el Villarreal C en un partido trepidante donde el equipo de la Plana Baixa acabó siendo más intenso y efectivo. El partido arrancó con un filial amarillo que salió acosando al equipo vallero y con ocasiones claras de gol, hasta que llegado al minuto 15 los locales consiguieron, poco a poco, coger las riendas del encuentro y acabaron imponiendo su ley.
Amine avisó en el minuto 20 con un gran remate que rechazó Carlos López. Y en el minuto 33 llegó el 1-0 con un espectacular tiro de Adri Domínguez que sacó astillas de la escuadra del Villarreal C. Con marcador se llegó al descanso. El 2-0 no llegó en el minuto 58 porque el arquero manchego del filial le hizo un gran paradón a David Megina. Con la escuadra amarilla apretando y asumiendo riesgos, en una rápida contra Ayman finiquitó el duelo ante el delirio de los espectadores que casi llenaron el José Mangriñán.
Aplazados
Los dos partidos con representación provincial del sábado quedaron aplazados debido a estar activo el nivel rojo por fuertes rachas de viento. Es el caso del Roda-Hércules B y el Soneja-Atlético Saguntino. Se tendrá que acordar nuevo día y hora para su disputa.
