Entrevista | Sergio García Dols: "Había dos formas de tomártelo: hundirte o entrenar más que nunca"
Tras un año marcado por la lesión, la incertidumbre y la ruptura con el MT Helmets-MSi, el piloto de Burriana superó uno de los momentos más duros de su carrera, apoyado en todo momento por su familia
Lo mejor está por llegar. Esa es la convicción con la que afronta Sergio García Dols (22 de marzo de 2003, Burriana) el inicio de su cuarta temporada en Moto2, la primera defendiendo los colores de Gresini Racing. Risueño, cercano y con hambre de revancha, confiesa en Mediterráneo que atravesó momentos muy complicados. Sin embargo, arropado por su entorno, asegura estar más fuerte y preparado para volver a ser protagonista sobre el asfalto.
Su circuito favorito es Austin y su referencia Marc Márquez. Es supersticioso (se cambia siempre a la misma hora antes de correr), no tiene nervios la víspera y el campo y los animales son su mejor vía de escape, llevando siempre a Burriana por bandera.
Pregunta: ¿Qué tal Sergio? El 1 de marzo arrancará el Mundial 2026 en Tailandia. ¿Cómo te encuentras a nivel físico y mental?
Respuesta: La verdad que esta pretemporada ha sido muy buena. Me encuentro muy bien física y mentalmente. Estoy motivado ante este gran reto.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la preparación? Has hecho mucha bicicleta y otros deportes.
Como has dicho, entrenando mucho motocrós, trial y algún día de velocidad, pero el día a día es bicicleta, creo que es lo que mejor me va para estar físicamente bien.
Tu padre es una figura imprescindible en tu carrera...
Es quien me ha enseñado cómo funciona este mundo del motociclismo y quien siempre me ha acompañado. Normalmente entreno con él; es quien prepara mis motos y quien me lleva a todas partes.
Qué te aporta la bici en las carreras, ¿mejoría de cardio?
Sí, sobre todo cardio. En la moto trabajas casi todos los músculos y tienes que tener mucha resistencia cuando hace mucho calor y cuando hay condiciones extremas debes tener mucho aguante.
Tu familia siempre ha estado muy ligada a ti , ¿qué significan para ti?
Sí, toda la familia siempre ha estado conmigo y más cuando las cosas no salían como esperaba.
Nuevo equipo (Gresini Racing) y nueva vida. ¿Sabes italiano?
Un poco (risas), porque había tenido algún mecánico italiano, ahora lo estoy hablando más y perfeccionando día a día. Quitando de un mecánico que es español son todos italianos y es mejor expresarse en su idioma para hacer piña y tener una comunicación más fluida.
Además se trata un equipo puntero. ¿Es una grandísima oportunidad en tu carrera no?
Estuve parado casi todo el año. Encontrar un equipo tan bueno, con tanta ilusión y que confían en mí era el objetivo principal para volver a lo más alto y seguir con la trayectoria que tengo.
Tuviste una lesión y acabaste mal con el anterior equipo, algo muy chocante. ¿Qué ocurrió?
Fue un año complicado, no me entendí con el equipo y lo mejor era separar caminos y que cada uno hiciera el suyo.
Pero Sergio, siendo tan joven y verte el año anterior pelear por el título y el siguiente esta situación, ¿cómo lo afrontaste?
Al principio fue un palo. Había dos formas de tomarlo. Una hundirte y no volver nunca más . Otra, tomarlo como una oportunidad y entrenar más que nunca para intentar volver al máximo nivel al campeonato. Es lo que hice.
¿En algún momento dudaste de tus capacidades y te planteaste la opción de tirar la toalla?
Cuando ves que la gente de tu alrededor no confía, de tu alrededor me refiero al equipo, siempre te planteas todo. Pero reflexionando con la gente que te quiere y viendo todo lo que he conseguido creo que tengo un gran talento ¿y por qué no volver a ese Sergio García de hace un año y medio?
¿Qué fue lo que más aprendiste en este tramo?
Creo que era salir del bucle malo que había entrado y volver a disfrutar de lo que me apasiona.
El nuevo compañero es Alonso López, ya lo conocías y es un piloto que puede aspirar al título. ¿Cómo te llevas con él?
La relación con Alonso es muy buena, no tenemos ningún tipo de problema, hemos sido rivales muchos años cuando éramos más jóvenes. Creo que es importante tener a un piloto bueno para trabajar juntos y ir en la misma dirección.
Has dicho abiertamente que tienes el sueño de ser campeón este año. ¿Es una posibilidad real?
Pues sí, creo que hace dos campeonatos estuve en la pelea y no lo veo tan lejos. Haciendo un buen trabajo y cuadrando un poco todo creo que puedo aspirar al título este año
¿Quién es el favorito?
Te diría que este año Manu González por como terminó el año pasado. Creo que al principio va a partir como el máximo aspirante.
Tu camino en Moto 2 comparte una línea narrativa con la de tuvo Ai Ogura: un estreno rozando el título, un bajón, el tercero campeón y el cuarto a MotoGP. ¿Pueden ser caminos paralelos?
Sí, encima he compartido equipo con él. Es un piloto muy metódico. Creo que sí ha podido estar ahí, nosotros también podemos.
La pregunta es obligada. Ascender a MotoGP es complicado y con nueve españoles en parrilla más si cabe. ¿Sueñas con ello?
Es por lo que luchamos desde pequeños y creo que si hacemos un buen trabajo lo podemos lograr.
¿Harías alguna promesa si lo consigues?
No (y risas), disfrutar del momento y que toda esa gente que me ha apoyado en los momentos difíciles que lo vivieran conmigo.
