La exigente prueba ciclista que pone a Castelló a la altura de Sídney, Dubái o Tokio

Este lunes, 16 de febrero del 2026, se ha presentado, en el Ayuntamiento de Castelló, la tercera edición de The Millars UCI Gran Fondo World Series, que se celebrará el domingo 22 de marzo del 2026 y que está a punto de conseguir los 2.000 participantes, a un mes para su celebración.

En la presentación han estado presdentes la concejala de Deportes, Maica Hurtado; la delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat; el delegado de Hosbec en Castellón, Miguel March; e Iker Llano, de Introducing Castellón.

Para la concejala de deportes, esta competición “resume perfectamente nuestra apuesta por el binomio turismo–deporte: alta participación, mayoría de corredores procedentes de fuera de la provincia y una destacada presencia internacional". "Todo ello contribuye a que Castellón siga consolidándose como Capital del Deporte”.

Autoridades y organizadores, en la presentación de la The Millars UCI Gran Fons World Series. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Una prueba por todo lo alto

La competición se ha convertido en una de las citas internacionales de referencia dentro del circuito UCI Gran Fondo World Series, atrayendo a ciclistas de toda España y del extranjero.

De los inscritos hasta el momento:

El 85,6% proceden de fuera de la provincia de Castellón

proceden de fuera de la provincia de Castellón El 62% llegan desde otras comunidades autónomas

llegan desde otras comunidades autónomas Un 12% son corredores internacionales de 34 nacionalidades distintas.

Trazado

La prueba contará con un recorrido de 156 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Castellón, gracias a un trazado que discurre por parajes emblemáticos como la Serra d'Espadà, el Salto del Caballo y la comarca del Alto Mijares.

Los ciclistas competirán en 20 categorías por grupos de edad. Todos los participantes que completen el recorrido dentro del tiempo establecido recibirán la medalla oficial del evento, mientras que el 25% más rápido de cada categoría obtendrá la medalla oficial UCI, que acredita la clasificación para el Campeonato del Mundo.

Participante de lujo

Esta edición contará además con un embajador de auténtico lujo: el exciclista belga Johan Museeuw, campeón del mundo y uno de los grandes referentes del ciclismo internacional, ganador en tres ocasiones de la París-Roubaix y del Tour de Flandes.

Más declaraciones

Por su parte Susana Fabregat , delegada del Consell en Castellón ha querido recordar: “Apoyamos eventos como este, que proyectan la imagen de Castellón al mundo, generan impacto económico y transmiten valores que queremos para nuestra sociedad: deporte, salud, esfuerzo, compañerismo y superación”.

Mientras que el organizador de la prueba, Manu García, ha querido destacar de la prueba que “ no es una marcha ciclista cualquiera: significa que esta dentro del circuito mundial, de una series mundiales de las que hay 32 pruebas en todo el mundo y que nos sitúa a Castellón frente a nombres como Sídney, Dubái o Tokio”.

