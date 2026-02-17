¿Cuántos corredores espera Castelló en el Marató bp y la 10k Facsa de este domingo?

Los runners se despertaron este lunes con un gusanillo anticipado: «esta es la semana de cumplir la promesa y conquistar los 42.195 kilómetros». Los organizadores desayunaron pensando en que «todo salga como se espera», pendientes hasta del último detalle. Los voluntarios amanecieron visualizando esa ayuda desinteresada, silenciosa y tan agradecida por parte de los corredores. Y así, Castelló abrió los ojos a su semana grande, la semana por excelencia del atletismo.

La gran cita llegará el domingo con el emblemático Marató bp y la 10K, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional que volverá a reunir a atletas de primer nivel. La carrera de menor distancia arrancará a las 09.00 horas desde la avenida Vila-real, dando el tradicional pistoletazo de salida a una mañana marcada por la velocidad, mientras que apenas 17 minutos después comenzará la maratón, el desafío mayor para miles de corredores que llevan meses preparándose. Para ambas carreras, según apuntan desde la organización, se esperan más de 4.000 inscritos y los más rezagados o indecisos todavía pueden hacerlo.

Imagen de la carrera el año pasado. / MEDITERRÁNEO

En busca de los récords

El listón está muy alto en la 10K, ya que el pasado año Yomif Kejelcha firmó un espectacular 26:31, récord de la prueba y segunda mejor marca mundial de la historia, aunque con un asterisco pendiente de resolución, tal y como recordó el director de la carrera, Juanma Medina, inmerso estos días en una agenda frenética para que todo salga a pedir de boca.

Ese registro podría incluso escalar posiciones históricas si se confirma el positivo por dopaje de Rhonex Kipruto, autor del 26:24 en Valencia en 2020, aún bajo revisión.

Desde el viernes, actividades

Un fin de semana repleto de atletismo que arrancará el viernes con la Expo-Maratón, ubicada junto al Casino de Puerto Azahar, punto de encuentro s a modo de previa. El sábado, a las 11.00, llegará el turno de la Maratón Infantil Salera en el parque Ribalta, donde cerca de 600 niños y niñas vivirán su fiesta del deporte antes del gran día.