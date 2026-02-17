Un Marató bp y 10k Facsa histórica en Castellón con más de 80 atletas élite: Descubre a los grandes favoritos

A escasos cuatro días para que llegue la hora de la verdad, los atletas llevan a rajatabla sus entrenamientos, dietas y hábitos para llegar el domingo en las mejores condiciones posibles a nivel físico y mental. Un marató bp Castelló y 10k Facsa que reafirman su posición como dos de las citas del atletismo en ruta a nivel internacional tras renovar el distintivo World Athletics Label Road Race 2026.

Este reconocimiento certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares en materia de seguridad, organización y control antidopaje, consolidando ambas pruebas como referentes dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con un circuito rápido y diseñado para favorecer grandes registros ambas se han convertido en escenarios propicios para batir las marcas, especialmente en la carrera corta.

La edición de 2026 se presenta especialmente ambiciosa. Tras el impacto deportivo generado por la segunda mejor marca mundial -a la espera de que el TAS decida sobre la apelación de Rhonex Kipruto-, en 10k logrado por Yomif Kejelcha ( 26:31) en Castellón, la organización da un paso más y reunirá a más de 80 atletas de élite en la línea de salida, la cifra más alta.

Horarios y programación Viernes 20 09:30 Entrenamiento activación en el Parque Ribalta. 12:00 Rueda de prensa atletas en el Patronat d’Esports. 17:00 Entrega de dorsales y camisetas del Marató Infantil en C.C. Salera con participación de los atletas Martín Fiz e Ismanon. 17:00 Apertura Expo-Marató en la Sala el Grao junto al Casino Orenes en el Grao de Castellón. 20:00 Fin entrega dorsales del Marató Infantil. 20:00 Cierre de la Expo Marató. Sábado 21 08:30 Breakfast Run en las inmediaciones de la Expo-Marató. 10:00 Apertura Expo-Marató.11:00 Marató Infantil CC Salera 12:00 Presentación de los atletas de élite Marató y 10k . 13:00 Acto presentación y reconocimiento de los prácticos del Marató y la 10k. 14:00 Cierre Expo-Marató. 16:00 Apertura Expo-Marató. 16:30 Mesa redonda con Martín Fiz, Ismanon y Juan Carlos Higuero. Domingo 22 09.00 Salida XIII 10K Facsa Castelló.09.17 Salida XVI Marató bp. 10:00 Entega trofeos 10k 12:00 Entrega trofeos Marató bp.13.00 Premios categorías Marató bp. 14:30 Clausura Marató bp.

Los favoritos en el Marató

Empezando por los 42.195 kilómetros, los principales candidatos masculinos son el etíope Tokuma Fita, con un récord personal de 2:12:45 logrado en Lanzhou en 2025, y el keniano Elvis Chebor, que acredita su mejor marca de 2:12:22. En féminas, destacan la etíope Meseret Tafa, autora de un tiempo de 2:26:28 en Abu Dabi en 2024, así como las kenianas Aurelia Jerotich y Lucy Chepkwony.

Candidatos en la 10k

En la 10k masculina, el sueco Andreas Almgren firmó un espectacular 26:45 en Valencia el pasado año, mientras que el etiope Kuma Girma registró un 26:45 en Castelló y buscará romper este registro, entre otros muchos nombres.

En féminas, Elish McColgan y Miriam Chebet comparten un récord de 30:08 en Valencia 2026 y llegan como las principales candidatas. Cuenta atrás.