El CD Nados Castellón continúa creciendo y se asienta en la élite de España

Los éxitos deportivos en la Copa de España refuerzan la posición del club castellonense

El equipo del CD Nados Castellón.

El equipo del CD Nados Castellón. / CD NADOS

Aitor Aguirre

Castellón

El C.D. Nados Castellón se consolida entre la élite nacional tras su destacada actuación en la Copa de España de Clubes, una de las competiciones más exigentes del calendario de natación.

El equipo masculino logró una meritoria quinta posición en la División de Honor, disputada en Sabadell, confirmándose entre los ocho mejores clubes del país y siendo el único representante de la Comunidad Valenciana en la máxima categoría. Liderados por el mundialista Nacho Campos y con nadadores de nivel internacional, los castellonenses firmaron una actuación de alto nivel competitivo.

El equipo femenino.

El equipo femenino. / CD NADOS

Por su parte, el equipo femenino finalizó cuarto en Primera División, celebrada en Pontevedra, quedándose a las puertas del ascenso a División de Honor y convirtiéndose en el mejor club valenciano de la categoría.

Los resultados de ambos equipos refuerzan el crecimiento del proyecto deportivo del Nados Castellón, que continúa consolidándose como una referencia de la natación española.

