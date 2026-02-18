El CD Nados Castellón continúa creciendo y se asienta en la élite de España
Los éxitos deportivos en la Copa de España refuerzan la posición del club castellonense
El C.D. Nados Castellón se consolida entre la élite nacional tras su destacada actuación en la Copa de España de Clubes, una de las competiciones más exigentes del calendario de natación.
El equipo masculino logró una meritoria quinta posición en la División de Honor, disputada en Sabadell, confirmándose entre los ocho mejores clubes del país y siendo el único representante de la Comunidad Valenciana en la máxima categoría. Liderados por el mundialista Nacho Campos y con nadadores de nivel internacional, los castellonenses firmaron una actuación de alto nivel competitivo.
Por su parte, el equipo femenino finalizó cuarto en Primera División, celebrada en Pontevedra, quedándose a las puertas del ascenso a División de Honor y convirtiéndose en el mejor club valenciano de la categoría.
Los resultados de ambos equipos refuerzan el crecimiento del proyecto deportivo del Nados Castellón, que continúa consolidándose como una referencia de la natación española.
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto