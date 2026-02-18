La lucha personal de Ndikumwenayo: «No entiendo por qué mi mujer y mi hija no están aquí conmigo"

Más allá de los objetivos deportivos y los retos que le esperan esta temporada, Thierry Ndikumwenayo vive pendiente de una situación personal que le acompaña desde hace meses: la imposibilidad de reunir a su familia junto a él en España. El fondista del Facsa Playas Castellón reconoció que es una preocupación constante en su día a día y que sigue esperando una solución que le permita compartir su vida lejos de la pista con los suyos.

«Estamos peleando para ver si sale ahora. Llevo mucho tiempo esperando y no entiendo por qué no están aquí conmigo», explicó el atleta, visiblemente afectado. Ndikumwenayo no ocultó su frustración ante una situación que, según asegura, le resulta difícil de comprender. «Si estoy casado y tengo a mi hija, no entiendo por qué no pueden venir», lamentó, insistiendo en que piensa en ello «todos los días». Una realidad que convive con la exigencia del alto rendimiento y que añade una carga emocional a su rutina como deportista de élite.

Objetivos a nivel deportivo

Pese a ello, el atleta trata de mantener el foco en lo deportivo. «Estamos de pretemporada, entrenando con calma y viendo cómo llega el verano. Hemos competido mucho en invierno y ahora me toca preparar bien la siguiente parte del año», señaló. Tras su octavo puesto en el Mundial, Ndikumwenayo se muestra ambicioso. «Creo que podría mejorar ese octavo puesto. No lo he preparado al cien por cien, pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho y de lo que he conseguido», afirmó.

Su primer gran objetivo será el Europeo de Birmingham, una cita marcada en rojo en su calendario. Después, el reto pasa por intentar batir el récord de España en los 5.000 metros, una meta que reconoce como uno de sus grandes sueños a corto plazo. «Ese sería mi objetivo», resumió con determinación. Más a largo plazo, los Juegos aparecen en el horizonte dentro de dos años, una meta que afronta con ilusión y ambición.

Mientras tanto, Ndikumwenayo sigue librando dos carreras paralelas: la deportiva, en busca de nuevos registros y podios internacionales, y la personal, esperando que pronto pueda reunirse con su mujer y su hija para encontrar la estabilidad que ansía también fuera del atletismo.