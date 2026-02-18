El motor Honda vuelve a fallarle a Alonso

Aston Martin ha cambiado de planes y ha situado a Fernando Alonso en el turno matinal el primer día de la segunda tanda de test en Bahrein. Y el asturiano ha empezado con buen pie, recortando en casi dos segundos su mejor tiempo de hace una semana. Se ha situado a 2.7 segundos del Ferrari de Charles Leclerc, que ha sido el más rápido. Pero el final de la historia ha sido mucho peor y el motor Honda le ha vuelto a dejar ‘tirado’.

Mientras Leclerc confirmaba las buenas sensaciones del SF-26, que se está revelando como uno de los coches más rápidos y a la vez fiables de la parrilla, marcando un crono matinal de 1.33.739, Alonso se veía obligado a regresar al box por un nuevo fallo en la unidad de potencia de los japoneses, que a estas alturas, cuando solo restan 14 días para que arranque el Mundial en Australia, parece el mayor lastre del nuevo Aston Martin AMR26. Fernando le ha exigido algo más al coche esta mañana y el motor no ha aguantado.

Leclerc se ha quedado a escasas centésimas del mejor tiempo en lo que va de pretemporada, que marcó Kimi Antonelli el pasado viernes. El vigente campeón Lando Norris, al volante del McLaren, ha cerrado la matinal a tres décimas, seguido de cerca por piloto italiano de Mercedes, que ha sido tercero.

Si Aston Martin sigue mostrando sus carencias y en Williams están lidiando con el hándicap del sobrepeso, el nuevo Cadillac es sin duda el peor coche de la parrilla. Checo Pérez se ha perdido las dos primeras horas de la tanda matutina y cuando por fin ha logrado salir a la pista de Sakhir lo ha hecho en tandas cortas y muy lejos de los cronos de cabeza, en concreto a siete segundos del Ferrari de Leclerc, pese a que los estadounidenses aterrizan este año en el ‘gran circo’ como clientes de la Scuderia.

Tampoco ha tenido un buen día Red Bull. Isack Hadjar, el nuevo compañero de Max Verstappen, solo ha podido dar 13 vueltas y los de Milton Keynes han confirmado que se trataba de un problema con el sistema hidráulico. La parte positiva es que su equipo cliente, Racing Bulls ha cerrado la mañana acumulando muchos kilómetros, ya que el rookie Arvid Lindblad ha sido el piloto con más vueltas (75), seguido de Charles Leclerc (70), Kimi Antonelli (69).

Esta tarde solo está previsto que repita Hadjar, si Red Bull resuelve su avería. El resto de equipos cambiarán de pilotos y rodarán Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine) y Valtteri Bottas (Cadillac).

Los tiempos a las 12:00 h

1º C. Leclerc (C3) Ferrari 1'33"739 (70 V)

2º L. Norris (C2) McLaren a 0"313 (54)

3º K. Antonelli (C3) Mercedes a 0"419 (69)

4º A. Albon (C3) Williams a 1"951 (55)

5º P. Gasly (C3) Alpine a 2"159 (61)

6º I. Hadjar (C2) Red Bull a 2"449 (13)

7º E. Ocon (C3) Haas a 2"679 (65)

8º F. Alonso (C3) Aston Martin a 2"797 (28)

9º N. Hulkenberg (C2) Audi a 3"002 (49)

10º A. Lindblad (C3) Racing Bulls a 3"030 (75)

11º S. Perez (C2) Cadillac a 7"153 (24)