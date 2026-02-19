La castellonense Lucía Prades, mejor guardameta del balonmano español: «Elegí la portería porque no había que correr»

Siete metros. La lanzadora respira hondo y arma el brazo. Enfrente aparece Lucía Prades (Castellón, 5 de octubre de 2001). En una fracción de segundo saca una pierna salvadora que alva el penalti. Puño al aire. Lamento en el banquillo rival. No hay manera de batir a la mejor portera de España.

La guardiana del balonmano nacional y del Super Amara Bera Bera vive, a sus 24 años, un momento dulce en su carrera deportiva, consolidándose como la mejor guardameta de España, disputando el Mundial Femenino como titular y ganando un triplete que espera reeditar esta temporada.

Lucía Prades, durante un partido. / MEDITERRÁNEO

De Donosti, orgullo a Castelló

Le seduce el encanto de una gran ciudad como San Sebastián y está disfrutando de lo lindo en el equipo más potente de LaLiga Guerreras, que actualmente ocupa la tercera posición con 29 puntos, igualado con el Atlético Guardés y a uno del Rocasa. Sin embargo, mantiene intacto el orgullo que siente hacia Castellón, su tierra natal: «Para mí es un orgullo enorme. Cuando en la tele dicen la castellonense Lucía Prades se me pone la piel de gallina. Castellón es un sitio excepcional y llevarlo casi de apellido es muy reconfortante».

Estudiante de Biotecnología

Para la portera de la selección, el alto rendimiento y la Biotecnología parecen formar parte del mismo código genético, ya que compagina la exigencia del balonmano de élite con los estudios universitarios en una doble vida marcada por la constancia. «El deporte femenino todavía no da para vivir, y en el balonmano menos. La carrera deportiva se acaba y tener estudios es clave. Todavía queda un mundo por recorrer pero creo que estamos creciendo y vamos por el camino adecuado», apuntó.

¿Por qué el balonmano?

Su historia con el balonmano comenzó casi por casualidad. «Mi padre era portero de fútbol y siempre me llamó la atención lo determinante que era esa posición. Además, no había que correr», bromea. Al terminar el colegio, con 12 años, arrancó su relación con el deporte que ha marcado su vida.Con tan solo 17 años, era una de las promesas de un Balonmano Castellón boyante que competía en Primera División. Una experiencia que terminó en el descenso, pero para Prades fue inolvidable:«El debut lo recuerdo muy bonito. Las compañeras me acogieron genial y fue el inicio de lo que soy ahora».

En Elda dio un paso adelante

Dejó la zona de confort para firmar por el Elda, donde se curtió en la élite y disputó varias fases de ascenso. Un periodo clave para dar el gran salto al Bera Bera de San Sebastián, el club más poderoso de España y campeón en cinco de las últimas seis temporadas. «La llamada de un club tan grande fue un sueño. Jugar en el Bera Bera es un sueño de niña. Cuando empiezas a jugar a balonmano te fijas en las jugadoras que hoy en día hoy tengo al lado. El cambio fue grande porque pasé de competir por mantenerme en la categoría a competir por ganarlo todo. Fuimos campeonas del triplete nacional y a día de hoy no soy consciente de lo que supone, vamos a intentar este año repetir hazaña», comentó.

La mejor portera de LaLiga

Su excelente temporada no pasó desapercibida y fue nombrada la mejor portera del año en Liga: «El reconocimiento es muy bonito y creo que es porque entreno cada día con las mejores jugadoras que hay. Mis habilidades dentro de la portería te diría que son los reflejos, pero la verdad es que me gusta mucho entrenar, para mí es todo más fácil», deslizó.

Además, es ambiciosa y considera que tiene margen de mejora: «Hay muchísimas cosas que podría mejorar y para ello cuento con mi entrenador de porteras Jorge. Estamos intentando enfocar a saber leer mejor los armados y los brazos. Creo que podría mejorar también en estar menos erguida. Soy joven y referentes como Silvia Navarro o Merche Castellanos demuestran que se puede rendir muchos años. Espero que este no sea el mejor momento de mi carrera», profundizó.

Los Juegos, un sueño

Ya sabe lo que es disputar un Mundial, el del pasado mes de diciembre, donde fue la portera titular pero España cayó en la segunda fase: «Fue una experiencia brutal. Aprendí muchísimo y me quedo con ello». Otra de las ambiciones que tiene de cara al futuro es clara: «Disputar unos Juegos Olímpicos: «Jugar unos Juegos Olímpicos sería increíble, pero hay mucho camino detrás», apuntó.

A las jóvenes porteras

A las niñas que sueñan con ponerse bajo palos les lanza un mensaje claro: «Les diría que el camino es largo y a veces solitario, pero decidir un partido es algo precioso. Si disfrutan, que adelante. Es una de las posiciones más bonitas».

Noticias relacionadas

Sin perder de vista su origen, valora la situación del balonmano en Castellón. «Creo que se están haciendo bien las cosas. El Handbol Castalia y el Balonmano Castellón son referentes y ojalá vuelvan a estar donde merecen». Y así, Lucía Prades triunfa en el equipo más grande de España.