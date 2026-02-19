El Levante UD identifica a los lanzadores de botellas contra Cömert

A partir de un anexo, LaLiga ha ampliado y actualizado el informe sobre los incidentes ocurridos en el último derbi entre el Levante UD y Valencia CF del domingo en el Ciutat de Valencia. A la denuncia de los cánticos de odio entre seguidores ultra de un bando y otro, así como del lanzamiento de botellas desde la zona de Tribuna a la salida del césped del jugador Eray Cömert, este miércoles ha agregado lo sucedido previamente.

Además, a última hora de este miércoles, la Policía Nacional en colaboración con el Levante UD habría identificado a los aficionados 'granotes' que lanzaron las botellas contra Eray Cömert en el instante en que el defensa salía de la hierba hacia los vestuarios, minutos después de la tangana desencadenada por su acción con el banderín, del que tapó los colores del club azulgrana con su camiseta blanquinegra.

Reacciones tras los incidentes y lanzamiento de botellas

Según palabras textuales del informe, el defensa suizo "provocó una situación de tensión", un análisis que abre la puerta a que no solo el club 'granota' pueda ser sancionado por los comités del fútbol español en las próximas horas o días, sino a que lo pueda ser también el futbolista del Valencia.

El anexo publicado el miércoles indica que el lanzamiento de objetos se produce "después de que el jugador visitante Cömert se dirigiese a la zona donde se encontraba parte de la afición del Valencia CF, prendiese un banderín de córner, colocase su camiseta sobre este y ondease -el texto original escribe erróneamente hondease- esta a modo de bandera". "Este gesto provocó una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma", agrega.

Asimismo, se apunta que "el club local emitió a través de los videomarcadores mensajes en contra de la violencia e insultos de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro y tras el cántico del minuto 94 con el siguiente texto: 'Se recuerda a los espectadores que están prohibidos los cánticos y actitudes que resulten ofensivos y contrarios a la tolerancia y el respeto'".

Por otro lado, los acuerdos del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionaron con tres partidos a los expulsados durante el partido por Miguel Ortiz, Kervin Arriaga y Vicente Iborra. Así ha sido porque los jueces de competición han actuado sobre la base de lo redactado en el acta arbitral. De momento, no ha habido sanción, multa o cierre -o apercibimiento del mismo- por lo sucedido en las gradas, relatado a través de informador de LaLiga, a cuyas observaciones se ha agregado lo hecho por Cömert que ocasionó una tángana acabado el partido. El colegiado y su equipo no lo anotaron en el acta porque no esperaron, como correspondería, a la retirada de los 22 futbolistas.

En estudio por los comités de la RFEF y la Comisión Antiviolencia

El informe completo está siendo estudiado por los comités de la RFEF y la Comisión Antiviolencia, razón por la que Eray Cömert ha pasado a estar expuesto a una sanción. Un 'castigo' que en el pasado no sufrieron jugadores como Vinícius por desear con gestos el descenso del Valencia CF a Segunda desde el césped de Mestalla, ni como Sergio Ballesteros, desde el mismo escenario, bastantes más años atrás, por agarrarse los testículos mientras celebraba un gol desafiando con la mirada a la grada valencianista.

Cabe reseñar que tanto el propio Cömert como su compañero y capitán del equipo, César Tárrega, además del técnico, Carlos Corberán, pidieron disculpas por la acción del banderín.

En cuanto al lanzamiento de las botellas, el Levante UD y la Policía Nacional han identificado a varios seguidores que lanzaron botellas al defensa helvético mientras este se retiraba a los vestuarios. Entre ellos, presuntamente, se encuentra el que lanzó la botella que impactó en el rostro de Cömert.