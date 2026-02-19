Mucho más que un maratón bp: Todo lo que debes saber si vas a correr este domingo en Castelló

Mucho más que dos carreras. A la adrenalina de los corredores por cumplir su objetivo, se unen los cientos de castellonenses que se echarán a alas calles para trasladar su energía y fuerza: «Vamos, que tú puedes», mensajes que parecen inocuos pero que dan un extra de motivación para llegar a la deseada línea de meta. Además, los voluntarios volverán a realizar un trabajo altruista invisible para muchos pero muy importante.

En esta cuenta atrás, ya solo quedan tres días, la organización de Marató bp Castelló y 10k Facsa Castellón ya tiene preparado el dispositivo técnico y de servicios para las dos citas.

Por un lado, la salida de la 10K FACSA Castelló tendrá lugar a las 9:00 horas y la del Marató bp Castelló a las 9:17 horas, ambas desde la avenida Vila Real, frente a El Corte Inglés, con la llegada estará ubicada en el parque Ribalta.

Las liebres oficiales, clave

Para facilitar la fluidez en la salida, ambas pruebas dispondrán de cajones diferenciados según tiempos acreditados. En el Marató bp Castelló se establecerán áreas Élite, Sub-élite y los cajones A (sub 3h), B (sub 3h 30’), C (sub 4h) y D (más de 4h), mientras que en la 10k habrá áreas Élite y Sub-élite, así como cajones A (sub 32’), B (sub 35’), C (sub 38’), D (sub 40’), E (sub 45’) y más de 45 minutos.

La organización pondrá a disposición de los grupos de asistentes de ritmo que marcarán tiempos oficiales. En el maratón habrá referencias desde 2h50 hasta 4h30, mientras que en el 10k se entre 35 y 60 minutos.

Las diferentes categorías

El Marató bp contempla categorías desde Promesa (18-21 años) hasta Veterano/a H (más de 70 años). Por otro lado, la carrera corte incluye categoría Junior (16-17 años), además de Promesa, Senior y diferentes categorías de veteranos hasta mayores de 65 años. Todas las edades deberán estar cumplidas el día de la prueba.

Avituallameinto

No faltarán los 14 puntos de avituallamiento distribuidos a lo largo del recorrido, con agua, bebida isotónica, fruta y geles energéticos para recargar fuerza durante el transcurso de las carreras.

Tras cruzar la meta, los participantes encontrarán una zona de hidratación y alimentación con agua, bebida isotónica, cerveza, fruta y productos sólidos. Asimismo, se entregará la medalla conmemorativa a todos los atletas, con posibilidad de grabado personalizado. Además, en el parque Ribalta se habilitará un servicio de recuperación con fisioterapeutas y masajistas de 9:30 a 15:00 horas.

La expo-maratón, la previa

La tradicional Expo Maratón se celebrará en la Sala El Grau y abrirá sus puertas mañana a las 17:00 horas. La recogida de dorsales, bolsa del corredor y chip se realizará de 17:00 a 20:00 y el sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. No estará permitida la recogida el día de la prueba para los más rezagados.

La bolsa del corredor incluirá la revista oficial, camiseta técnica de Joma, productos de Nutrinovex, toalla de bp (entregada en meta), naranjas de García Ballester y obsequios de los patrocinadores y colaboradores. Además, el servicio de guardarropa estará ubicado en el Colegio Gaeta Huguet, próximo a la salida, y permanecerá operativo de 08:00 a 15:00.

Parking... y asistencia

Los corredores dispondrán de parking gratuito en El Corte Inglés, con 700 plazas disponibles entre las 07:00 y las 15:30, accediendo mediante la presentación del dorsal en la calle Gandía.

Y como es habitual, el dispositivo sanitario contará con hospital de campaña en meta, enfermería móvil, seis ambulancias, vehículos de coordinación e intervención rápida y un equipo formado por aproximadamente 35 profesionales sanitarios, entre médicos, especialistas en traumatología, medicina deportiva y urgencias. Y así, ya está todo preparado para que el Marató ilumine Castelló con el mejor running.