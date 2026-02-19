¿Qué pasa ahora en la Copa de Fútbol de Veteranos de Castellón, tras la suspensión de la última jornada?

La tercera jornada de la Copa del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón se suspendió en los dos grupos debido a las inclemencias del tiempo.

La junta de la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos (APFV) optó por los aplazamientos y evitar los desplazamientos, atendiendo a las indicaciones de la Generalitat Valenciana. Así, la directiva ha decidido también que se correrá el calendario y que se trasladará la tercera fecha a la última semana, para poder seguir contando con los campos previstos en cada semana.

Así, pues, ahora se celebrarán los encuentros programados para la jornada cuarta.

Grupo primero

En el primer grupo, Moncofa, Castellón-San Pedro y L’Alcora- Asitec, los tres primeros, juegan en casa recibiendo a UDE, Casa Marina-Bañohogar y Armelles-CMG; tres duelos que se presentan, a priori, con clara superioridad local.

Más igualados parecen otros dos compromisos: el del Rodeo Fore-Ut contra el Emat Displays-Villarreal y el Fomento Montlyg-Onda en la Ciudad Deportiva Facsa (cuatro equipos muy parejos).

El Benicasim recibe al Huracán en el Torre San Vicente: deberá ir con mucho cuidado, pues el potencial realizador de los burrianenses puede pasarle factura.

Grupo segundo

En el partido aplazado de hace dos semanas entre el Vila d´Onda y el Les Palmes-Gesdepro, aquél se impuso en un choque muy disputado, en el Olímpic d’Onda (2-0).

Aquí tenemos, de momento, la tabla partida en tres trozos, con una paridad manifiesta de los cuatro equipos que han ganado sus dos partidos. El Borriol-Magnanimvs y el Pizzería L’Etrusco juegan fuera: el Borriol visita el Miquel Soler para medirse al Les Palmes-Gesdepro y los restauradores van al Olímpic, ante un Vila d’Onda que suele ser un rival a tener en cuenta cuando actúa de local.

De los otros dos conjuntos punteros, el Oropesa aguarda al siempre batallador Maradona; y a tener muy en cuenta que el Alcalà-Bar Gales espera al San Lorenzo.

Más equilibrados son los pronósticos en el pulso entre el Moró y un Les Alqueries que está jugando bien; y también al Arrincadeira-Serret, que se enfrentará al Rayo de Castellón en un partido sin claro favorito en el Chencho E.

Resumen

Es una jornada, esta cuarta (a expensas de recuperar la tercera, a la conclusión del calendario) en la que, según los resultados, la tabla clasificatoria puede arrojar importantes diferencias o apretarse (en el caso de que haya sorpresas).

El árbitro de la semana

De Salvador Castelló Molés diríamos que de casta le viene al galgo.

Hijo del árbitro Salvador Castelló Aparici, empezó joven, acreditando 44 años como juez de categoría nacional (dos en Tercera División y el resto, en Preferente durante 33 años), destacando en la APFV: galardonado en cuatro ocasiones al premio a la mejor labor arbitral y una vez ganador del premio al mejor árbitro.