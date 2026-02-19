Remontada mágica de Alcaraz que cita al campeón

Carlos Alcaraz jugará las semifinales en Doha después de derribar la muralla de un Karen Khachanov (6-7 (3), 6-4 y 6-3) que mostró una de sus mejores versiones de los últimos tiempos, aunque sin premio final ante un Carlitos que supo resistir para acabar fundiendo al ruso.

Victoria de mucho nivel y de mucho trabajo para el español, que tuvo que sufrir un día más en la capital catarí para seguir avanzando y seguir manteniendo invicto su inicio pletórico de año, en el que suma ya nueve triunfos. El décimo lo buscará con otro billete para una final en juego, después de tener que sacar su mejor juego ante un Khachanov que jugó a un nivel altísimo, sobre todo en un primer set que acabó cayendo de su lado.

Más de hora de juego de puntos intensos e intercambios increíbles a los que el ruso supo acabar imponiendo su potencia, que esta vez fue acompañada por mucha precisión. Sobre todo en un 'tie break' en el que encontró además varios errores de Carlitos, que le ayudaron a ponerse por delante con suma facilidad.

No estaba cómodo Alcaraz en el partido, en el que tuvo además un enfrentamiento con la árbitra por una falta de tiempo que le adjudicó tras un punto largo e intenso. Pese a ello, nada empañó un set de fantasía, que como era lógico no siguió el mismo guion en los siguientes.

El ritmo se fue perdiendo poco a poco, sobre todo del lado del ruso que dejó toda su energía en el set. Lo aprovechó Alcaraz, que tuvo que resistir de nuevo a las embestidas del rival al inicio del segundo set, pero que encontró su momento para romper por fin el servicio y poner la directa al tercero y definitivo.

Poco a poco fue afianzando cada vez más fácil su servicio el español, que no sufrió para cerrar el set ante un Khachanov que empezó a fallar mucho más.

A su favor

A partido largo no hay quien pueda con Carlitos, que volvió a demostrar que es una apisonadora fundiendo rivales. Como ya hiciera con Zverev en Australia, acabó encontrando la debilidad física de Khachanov y le esperó hasta ver la oportunidad perfecta para dar el golpe final.

Khachanov jugó a un gran nivel / EFE

Sin aire y sin energía en las piernas, el ruso recibió la puñalada final en el quinto juego del tercer set con una rotura que dejó ya el partido cuesta abajo para el murciano, que no desaprovechó la oportunidad para cerrar.

Triunfo importante tanto por el nivel, como por la lucha, como también por lo que respecta a la clasificación, porque después de caer en los cuartos del año pasado, el murciano ya suma este año en Doha. Por el momento, 100 puntos a la espera de poder seguir avanzando, aunque para ello deberá superar al vigente campeón, Andrey Rublev.

El ruso superó sin demasiados problemas a Stefanos Tsitsipas y sigue demostrando una de sus mejores versiones en un torneo especial para él. Campeón en 2020 y 2025, Rublev vuelve a jugar en Doha un gran tenis y se cita ahora con el número uno, que volvió a demostrar ante Khachanov que derribarle son palabras mayores.

Nueva demostración de caracter y de talento de un Alcaraz que quiere conquistar el Oriente Medio.