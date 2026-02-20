Valverde, Bardet, De Gendt, Roche... Llucena presume de ciclismo de élite con la Castellón Gravel Race

Ciclismo de élite durante todo este fin de semana en la provincia. La Castellón Gravel Race Orbea inicia hoy sus actos oficiales en Llucena, consolidándose como una de las paradas más prestigiosas de las UCI Gravel World Series.

Esta primera jornada servirá de antesala técnica y social a la puramente competitiva que se disputará el domingo por las montañas del interior de Castellón, con dos recorridos de 97 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo y 85 kilómetros con 2.100 metros de desnivel acumulado.

La prueba reunirá este fin de semana a alrededor de 850 corredores de 40 nacionalidades.

Alejandro Valverde participará en la Castellón Gravel Race Orbea en Llucena. / Castellón Gravel Race Orbea

Apertura del Event Village

Hoy, a partir de las 11.00 horas, el Event Village abrirá sus puertas en Llucena, convirtiéndose en el punto de encuentro entre marcas, aficionados y deportistas. De forma paralela, la Oficina Permanente (ubicada en la Plaza Mosén Baltasar) iniciará a las 12.00 h el proceso de recogida de dorsales y verificación de licencias, que se prolongará hasta las 18.00 horas.

Además, la jornada de hoy destaca por su enfoque integrador con el entorno. A las 11.00 horas se llevará a cabo el Llucena Freetour, seguido de una experiencia gastronómica local a las 12.00 horas con la Wine & Honey Gourmet Tasting Experience.

Este fin de semana se celebra la Castellón Gravel Race Orbea 2026 en Llucena. / Castellón Gravel Race Orbea

Cartel de gran nivel

En el ámbito deportivo, los ciclistas tendrán la oportunidad de realizar un reconocimiento del terreno en los Social Rides programados a las 12.30 h (Orbea) y a las 14.00 h (Nutrinovex), permitiendo un primer contacto con el trazado oficial en un ambiente distendido.

Tras el briefing técnico de las 16.00 horas, el escenario principal del Event Village acogerá a las 16.20 horas la presentación oficial de los favoritos, con un cartel que confirma el salto internacional de la prueba con figuras con pasado y presente en el máximo nivel del ciclismo como Alejandro Valverde, Romain Bardet, Thomas De Gendt o Nicholas Roche, junto al danés Mads Würtz Schmidt y el español Luis Ángel Maté Mardones.

Este fin de semana se celebra la Castellón Gravel Race Orbea 2026 en Llucena. / Castellón Gravel Race Orbea

Especialistas en Gravel

El gravel internacional también estará representado por especialistas como Keegan Swenson, Lukas Baum, Benjamin Perry, Paul Voss, Anton Stensby, Mathjis Loman, Daan Grosemans, Arno van den Broeck, Daan Soete y Matthew Holmes, además de Morgan Aguirre, Dandi Shrosbree y Cassia Boglio.

En categoría femenina, el nivel será igualmente elevado con la presencia de Sofía Gómez Villafañe, Rosa Klöser, Carolin Schiff, Nicole Frain y Geerike Schreurs, junto a corredoras como Karolina Migoń, Theresa Rindler-Bachtl, Marta Torá Milà, Lucy Hempstead, Klara Sofie Skovgaard, Gabby Traxler, Gabrielle Fox y Elena Hartmann.

Un elenco que refuerza el carácter internacional de la Castellón Gravel Race y anticipa una jornada de alta exigencia deportiva el domingo en los caminos del interior de Castellón.